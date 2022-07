Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe protestacties boeren begonnen, veel afkeer op sociale media

De nieuwe acties van boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet zijn vanmorgen vroeg van start gegaan. Distributiecentra van supermarkten zijn op dit moment de dupe. Op sociale media klinkt weinig sympathie.

Op de A7 bij Drachten en de N34 bij Gieten zijn tractoren op de weg gesignaleerd, meldt Rijkswaterstaat. De organisatie meldde gisteren dat automobilisten voor vandaag rekening moeten houden met extra reistijd. „Ga goed voorbereid de weg op.”

Boeren komen aan bij distributiecentra

Bij meerdere distributiecentra van supermarkten zijn actievoerders aangekomen, net als bij de haven in Lauwersoog. Er worden ook acties van boeren verwacht bij Schiphol en de Rotterdamse haven.

Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is er op de wegen geen sprake van blokkades. De aanwezigheid van de trekkers leidt vooralsnog nog niet tot files. „Dat komt omdat er op dit tijdstip nog weinig verkeer is op de weg”, aldus de voorlichtster vanmorgen vroeg.

BN DeStem meldt dat actievoerende boeren rond 5.00 uur het distributiecentrum van de Jumbo in Veghel hebben geblokkeerd. Ze zijn daar volgens de krant met ongeveer veertig tot vijftig tractoren aanwezig. Ook de N279 bij Veghel wordt volgens de politie met landbouwvoertuigen geblokkeerd. Volgens de NOS zouden ook bij het distributiecentrum van Aldi in Drachten blokkades zijn opgeworpen. RTV Oost meldt dat twintig tot dertig voertuigen de ingang van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle dichtzetten. Bij het verdeelcentrum van Jumbo in Raalte zou eveneens een blokkade zijn opgezet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boeren wilden ‘heel Nederland platleggen’

De visserijhaven van het Groningse Lauwersoog is sinds gisteravond laat afgesloten vanwege stakende vissers. Dat meldt de haven. Ze hebben de haven met hun schepen afgegrendeld. „Ze hebben de boel geblokkeerd. Het visserijgedeelte is afgesloten, daar kan inderdaad geen schip meer in of uit”, aldus de havenmeester eerder.

Boeren hadden eerder aangekondigd „heel Nederland plat te leggen”. Dit uit onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Ze hebben elkaar opgeroepen actie te voeren bij de luchthavens, distributiecentra en de Rotterdamse haven. Over de plannen is weinig bekend. Net als Rijkswaterstaat heeft ook de politie mensen opgeroepen goed voorbereid de weg op te gaan. „Houd de actuele situatie op de weg in de gaten.”

Actievoerders hebben de veerdienst naar Texel vanmorgen stilgelegd. Zowel van Den Helder als van Texel vertrekken er geen boten meer. Het is nog onduidelijk hoelang dit duurt, aldus de Texelse veerdienst TESO. „Het is verstandig niet naar de veerhaven te komen.” Dat laatste bericht is inmiddels achterhaald: de veerdienst gaat weer ‘heen en weer’.

Op verzoek van de Tweede Kamer is een bemiddelaar tussen de boeren en het kabinet aangewezen. Dat is Johan Remkes geworden. Zijn benoeming leverde gisteren heel wat reuring en niet veel positiviteit op.

Weinig steun voor boerenacties

De hashtag #boereninopstand is vanmorgen trending op Twitter. Voor de protesten van de boeren is steeds minder steun, al is die er wel. Op sociale media klinkt dat luid en duidelijk. Maar er klinkt ook tevredenheid: „Ik ben veilig op kantoor!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sorry 0 begrip voor deze blokkades , niemand praat nog waar over het moet gaan ! dus hun punt maken ze ook niet #boerenprotest #boereninopstand — Mark Korshuize (@markiequarkie) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.