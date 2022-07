Het Metro-panel over de stelling: ‘De boeren gaan te ver met hun protesten’

'Opstelling van rechtse columnisten, schrijvers en politici is bizar’

„Mijn antwoord zou zijn: blijkbaar gaan ze niet te ver. En dat verbaast me enorm. Ik heb genoeg columns geschreven over de hypocrisie van links Nederland, maar in deze is de opstelling van rechtse columnisten, schrijvers en politici bizar.

De PVV zegt al jarenlang dat de politie ‘gericht op de knieën moet schieten van relschoppers’. Of kijk naar de avondklokrellen in januari 2021, met name rellen door allochtone jongeren in de grote steden. Je moet eens in de Kamerdebatten teruglezen wat PVV-politici zeiden: schandalig, vreselijk, tuig, ze vernielen alles, het leger moet er naartoe, alle relschoppers moeten naar de gevangenis en we moeten de sleutel weggooien. Maar dan nu, over de boeren, al vind ik het eigenlijk geen boeren maar gesubsidieerde agromiljonairs: al wekenlang gijzelen ze het hele land, ze bedreigen, belagen en intimideren politici, ze blokkeren distributiecentra voor ons voedsel, ze steken hooibalen in de fik, belemmeren ambulances. En dan zegt rechts Nederlands: fantastisch!”

‘In Nederland wordt met twee onvoorstelbaar grote maten gemeten’

„Ik verwacht van de PVV dat ze de politie oproept om gericht op de knieën te schieten van deze zogenaamde boeren die de boel aan het verstoren zijn. Dat zou consistent zijn. En ik kan ook doorgaan met Rutte, bijvoorbeeld. Wie herinnert zich nog dat hij over Turkse jongeren in Rotterdam die de Erasmusbrug bezetten zei dat ze tuig van de richel waren? En nu heeft hij begrip voor de zogenaamde boeren en stelt hij Johan Remkes aan om met hen te gaan praten. Ik verwacht excuses van Wilders aan de allochtone avondklokrelschoppers, excuses van Rutte aan de Turkse relschoppers op de Erasmusbrug en ik verwacht dat Remkes straks ook in gesprek gaat met de avondklokrelschoppers en de Turkse herrieschoppers op de Erasmusbrug, en dat hun straffen worden ingetrokken. In Nederland wordt met twee onvoorstelbaar grote maten gemeten. Het is zo hypocriet.

Het lijkt me duidelijk dat sommige boeren bezig zijn met terreur. Als je mensen thuis belaagt, de voedselvoorziening van een land chanteert en de maatschappij wil ontwrichten, dan heet dat terrorisme. De definitie daarvan is dat je geweld gebruikt, dreigt met geweld of het ontwrichten van de samenleving om je politieke doelen te behalen. En dat is precies wat we hier zien.”