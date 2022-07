Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt geïrriteerd bij Renze vanwege vraag die hij ‘bij ieder interview’ krijgt

Politicus Pieter Omtzigt schoof gisteravond aan bij Renze om over de stikstofkwestie en de daarbij behorende boze boeren te praten. Maar als presentator Renze Klamer hem vraagt naar een mogelijke partij in de toekomst, raakt hij ietwat geïrriteerd.

Omtzigt is fractievoorzitter van de Groep Omtzigt, zoals Klamer hem introduceert. Waar de politicus zelf een beetje om moet lachen, omdat Groep Omtzigt uit één Kamerlid bestaat, hijzelf.

Stikstofkwestie en boeren aan tafel bij Renze

NRC schreef gisteren dat als bepaalde klimaatdoelen behaald worden, de stikstof-uitstoot van de boeren minder hard hoeft worden aangepakt. Ook over de stikstof heeft Omtzigt zo z’n mening. De regering maakt volgens hem beleid zonder wettelijke basis en hij mist berekeningen. Klamer vraagt zich af of Omtzigt nu eigenlijk voor of tegen de plannen van het kabinet is. „Ik ben tegen deze manier van plannen maken.”

Volgens hem probeert de regering, sinds de coronamaatregelen, onder het mom van ‘er is geen tijd’ op een verkeerde manier te regeren. Omtzigt benadrukt dat het allemaal meer tijd kost. „Onteigenen zonder wettelijke basis? Daar gaat elke rechter een streep door trekken. Dat is maar goed ook in een rechtstaat.” Daarmee doelt hij op de mogelijke onteigening van boeren die niet aan de stikstofnormen kunnen voldoen.

Pieter Omtzigt geïrriteerd door vragen van Renze Klamer

Dan vraagt Klamer naar Omtzigts politieke ambities. Want wordt die Groep Omtzigt een partij? En de verkiezingen van de Provinciale Staten komen eraan, komt er een Groep Omtzigt voor deze verkiezingen?, vraagt de presentator zich af.

En daar reageert de politicus ietwat geïrriteerd op de vragen van Klamer. Hij haalt aan dat hij sinds zijn burn-out de boel rustig wil opbouwen. Maar dat vanaf dag één, sinds zijn terugkeer in september, de druk wordt opgevoerd. „Ik doe het nog steeds stap voor stap. Ik neem dat besluit wanneer ik daar klaar voor ben.” Maar Klamer geeft niet op. „Maar de verkiezingen komen eraan”, zegt de presentator. Hij vraagt naar zijn „deadline” voor het inleveren van een lijst. „Meestal is dat 83 dagen voor de verkiezingen in dit land”, antwoordt Omtzigt.

Partij voor Omtzigt bij verkiezingen

Maar Omtzigt lijkt niet blij met het doorvragen van Klamer. „Ik zit nog steeds op het eerste interview te wachten waar deze vraag niet gesteld wordt.” Maar volgens Klamer doet de politicus het goed in de peilingen en is er een grote groep Nederlanders die op zijn toekomstige partij zouden stemmen. „Ik probeer voor het eerst in mijn leven een handrem op mezelf te hebben.” Waarna hij uitlegt dat gisteren voor hem de eerste dag was van het reces, maar hij sinds vanochtend 07.00 uur aan het werk is. Hij wel is wel toe aan een welverdiende vakantie, legt hij uit.

Wil je Renze terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.