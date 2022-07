Meer apenpokken en coronabesmettingen, maar ook goed nieuws

Het apenpokkenvirus blijft zich snel verspreiden in Nederland. Maar ook het aantal coronabesmettingen relatief hoog. Geen fijn nieuws om te verteren, maar gelukkig is er ook een lichtpuntje. Het RIVM denkt namelijk dat de top van de coronagolf in zicht is.

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 7308 coronabesmettingen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste aantal positieve tests in een dag sinds 9 april, bijna drie maanden geleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert alleen testuitslagen van GGD-locaties en geen zelftests, dus het echte aantal kan hoger zijn.

Coronabesmettingen bijna op top van golf

Maar gelukkig verspreidt het coronavirus zich steeds minder snel. In de afgelopen zeven dagen zijn 40.226 bevestigde besmettingen doorgegeven. Dat is net geen 10 procent meer dan in de week ervoor. Het is de langzaamste toename op weekbasis sinds 1 juni, aan het begin van de huidige zomergolf. Omdat de lijn dus steeds vlakker wordt, vermoedt het RIVM dat de top van de golf in zicht is.

En dan het apenpokkenvirus. In de afgelopen dagen zijn nog eens vijftig mensen positief getest. Het totale aantal bevestigde besmettingen is daarmee opgelopen tot 402. Afgelopen maandag stond de teller van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 352 gevallen.

Zorgen door aankomende pride-evenementen

In de afgelopen zeven dagen zijn 114 besmettingen aan het licht gekomen. Dat is bijna de snelste stijging op weekbasis sinds het apenpokkenvirus voor het eerst in Nederland opdook. In twee weken tijd is het aantal gevallen verdubbeld.

Onder de mensen die het virus hebben opgelopen, is een kind in de basisschoolleeftijd. Het is niet bekend hoe dat kind besmet is geraakt, maar volgens het RIVM is er geen vermoeden van misbruik. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact, en dat kan ook op andere manieren dan bij seks gebeuren.

Intensievere verspreiding mogelijk

De andere besmette mensen zijn mannen, en de meesten van hen zijn mannen die seks hebben met mannen. Eerder werd bekend dat een deel van de besmet geraakte mannen op het Darklands Festival in België is geweest. Dit fetisjfestival werd aangemerkt als mogelijke brandhaard.

Het RIVM waarschuwde vorige week dat de komende pride-evenementen in Amsterdam en andere steden kunnen leiden tot „intensievere verspreiding” van het apenpokkenvirus binnen Nederland. De bekendste pride van Nederland, Pride Amsterdam, wordt van 30 juli tot en met 7 augustus gehouden. Eind juli zijn ook Roze Woensdag in Nijmegen, Roze Maandag in Tilburg, Pride Amersfoort en het Milkshake Festival in Amsterdam.