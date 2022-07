Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thor: Love and Thunder: 5 redenen waarom je deze Marvel-film moet zien

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is Thor weer helemaal terug. Hij is het enige lid van de Avengers die zijn vierde eigen solofilm krijgt, Thor: Love and Thunder. Grote titel, dus hier lees je waarom je wel of juist niet naar de bioscoop moet.

De grote Marvel-titels lijken elkaar in rap tempo op te volgen. Eerder konden we al kijken naar Spider-Man en Doctor Strange en nu is Thor aan de beurt. En dan hebben we het nog niet eens over de vele series die op Disney+ uitkomen.

Thor: Love and Thunder

Maar de grote vraag is natuurlijk of de film echt de moeite waard is. Is de hype terecht, of wordt het wat meer een koude douche? Wij vertellen je waarom je wel en niet naar de bioscoop moet gaan.

Taika Waititi

Taika Waititi is een van de meest bijzondere filmmakers in Hollywood. De komiek weet op zijn eigen manier met humor verhalen te vertellen. Hij maakte natuurlijk al voorloper Thor: Ragnarok en kwam redelijk recent nog met Our Flag Means Death voor HBO Max. Veel van zijn titels zijn dan ook over de top en datzelfde kun je precies verwachten bij Thor: Love and Thunder.

Sommige mensen zullen bepaalde grappen iets te flauw vinden, maar wat ons betreft is het geweldig. In de film zitten dan ook flink wat Easter Eggs die de oplettende kijker zeker zal herkennen. Wij zitten er nog om te geiten.

Sterrencast voor Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder heeft een flinke sterrencast. Chris Hemsworth is natuurlijk weer terug als Thor en uit de vorige Thor-film ken je wellicht ook Taika Waititi (Korg), Natalie Portman (Jane Foster) en Tessa Thompson (Valkyrie). Daarnaast is er ook een rol weggelegd voor de Guardians of the Galaxy, wat ook betekent dat Karen Gillan (Nebula), Bradley Cooper (Rocket), Vin Diesel (Groot), Dave Bautista (Drax), Pom Klementieff (Mantis) en Chris Pratt (Peter Quill) van de partij zijn.

Daar houdt het niet bij op want voor deze film zelf zijn ook nog eens Christian Bale als Gorr the Butcher en Russell Crow als Zeus aangetrokken. Zelfs de kleine rolletjes worden ingevuld door wereldsterren als Matt Damon, Sam Neill en Melissa McCarthy.

Natuurlijk is een sterrencast geen garantie voor een goede film. Sterker nog, het loopt vaker slecht dan goed af. Denk bijvoorbeeld aan de Netflix-film Red Notice die tegenviel. Bij Thor: Love and Thunder is dat echter niet het geval. Allemaal weten ze stuk voor stuk te schitteren. Vooral Christian Bale weet flink te imponeren. De acteur die we kennen als de goede Batman weet ook een badguy als Gorr the Butcher geweldig neer te zetten. Een ander die er echt uitspringt, is Natalie Portman. Zelfs als een Thor weet ze te imponeren.

Verhaal

Bij een superheldenfilm verwacht je misschien niet altijd een goed verhaal, maar er zit zeker een diepere laag in Thor: Love and Thunder. Liefde speelt namelijk een belangrijke rol. Op sommige momenten in de film lijk je dat te vergeten, maar dan komt het weer terug. Af en toe is het misschien zelfs net iets te zoetsappig. Helaas kunnen we daar niet al te veel over vertellen, omdat we dan te veel zouden spoilen.

De soundtrack

Taika Waititi heeft goed naar James Gunn gekeken. De muziek in Thor: Love and Thunder is echt geweldig en voegt echt wat aan het verhaal toe. Verwacht dan ook flinke gitaren voorbijkomen. In de trailer krijg je met Sweet Child o’ Mine al een flink voorproefje.

Creativiteit

Een van de dingen die wel goed was aan Doctor Strange and the Multiverse of Madness waren de graphics. Zonder te spoilen: denk aan de scène waar door het Multiverse wordt gereisd. In Thor zit een zelfde soort stuk creativiteit. Zoals je in de trailer wellicht al hebt gezien, is een gedeelte zwart wit. Dat is een erg goede keuze en laat het verhaal nog beter tot z’n recht komen. Het is gedurfd om te doen, maar het pakt echt geweldig uit.