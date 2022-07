Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Albert Heijn bezorgt vandaag geen boodschappen en dat roept begrip én onbegrip op

Had je vandaag gerekend op een bestelling verse boodschappen van de Albert Heijn? Helaas, dat gaat niet gebeuren. De keten vindt het niet verantwoordelijk om bezorgers op pad te sturen met de hittegolf en annuleert daarom vandaag alle bestellingen.

Per e-mail zijn de klanten op de hoogte gesteld. „We vinden het niet verantwoord om onze bezorgers met deze weersomstandigheden te laten werken. We hopen op je begrip”, leest het bericht. De klanten moeten zelf een nieuw bezorgmoment inplannen voor hun boodschappen. En van dus even door de warmte zelf naar de supermarkt lopen of fietsen.

Onbegrip voor de geannuleerde boodschappen

Het nieuws roept gemixte reacties op bij de klanten. Op Twitter geven sommige mensen Albert Heijn een pluim voor deze beslissing. Anderen noemen het ‘onzin’ en ‘lulkoek’. Zo twittert iemand: „Ik heb met AH een verbintenis aangegaan dat zij elke week mijn boodschappen bezorgen.”



Dat is lulkoek, ik heb met AH een verbintenis aangegaan dat zij elke week mijn boodschappen bezorgen. Heeft niet te maken niet willen.

En ze kunnen smorgens vroeg beginnen siësta en eind van de middag weer bezorgen tot s’ avonds. — Willem Hendriks from Amsterdam (@wjh564) July 18, 2022

Ook Antina vindt de keuze onzin: „Werken er mietjes bij Albert Heijn? Jemig wat een aanstellerij.”



Werken er mietjes bij Albert Heijn? Jemig wat een aanstellerij. Wij moeten ook door in ons verpleeghuis zonder airco #albertheijn pic.twitter.com/rjsgfwDHfg — Antine Veenstra 🚜🚜🚜 (@Antinedepine) July 18, 2022

En meer denken er zo over.



Al die mensen die lopen te roepen ‘dan doe je toch zelf ff de boodschappen’. Rot ff lekker op. Je hebt een contract met ah. Je betaald per maand/kwartaal of jaar voor het bestellen/bezorgen. Een beetje warmte is geen overmacht. #albertheijn — Holymollie (@Holymollie3) July 18, 2022



Maar diezelfde bezorgers liggen volgende week wel op een strand in spanje met 43 graden? En hoe doen ze dat toch in zuid europa? Oh ja die houden siesta en dan gewoon werken tot 22.00u. #albertheijn — Fowi357 (@Foxxx342) July 18, 2022

Een deel snapt de keuze wel

Toch is er ook een deel die de keuze wel snapt en het zelfs toejuicht, want het zijn immers ‘extreme temperaturen’. Zo Twittert Ramon: „Prima besluit van Albert Heijn!”



Die busjes hebben airco, ja. Dat ze met 40 graden, zo’n 30x in en uit die airco moeten om ergens met zware kratten boodschappen naar een voordeur te sleuren, vaak ook nog 3 hoog zonder lift zullen we het maar niet over hebben. Prima besluit van #AlbertHeijn! — Roman (@RomanIsHier) July 18, 2022

Sifra sluit zich aan bij Ramon: „Voor iedereen die zeikt over de beslissing van Albert Heijn dan ga je toch lekker zelf in 38 graden bij iedereen boodschappen bezorgen?”



Voor iedereen die zeikt over de beslissing van #AlbertHeijn dan ga je toch lekker zelf in 38 graden bij iedereen boodschappen bezorgen? #ditwaseengoedebeslissing — Sifra (@smeutgeert) July 18, 2022

Jasper verbaast zich vooral over de mensen die de keuze niet snappen. „Woedend reageren dat de Albert Heijn een dag niet bezorgt en dat je te beroerd bent om zélf naar de winkel te gaan omdat het ‘te warm is’.”



woedend reageren dat #AlbertHeijn een dag niet bezorgt en dat je te beroerd bent om zélf naar de winkel te gaan omdat het “te warm is”….dat is echt next level. ❤️ — Jasper E. Mooren (@JasperMooren) July 18, 2022

Simone sluit zich daarbij aan.



Wat zijn Nederlanders toch een zeurpieten aan het worden. Altijd wat te klagen! Omdat de @albertheijn een dag niet bezorgt om bezorgers te sparen… Tel je zegeningen☀️☀️ #albertheijn — Simone Filippini ☮️🌿 (@SimoneFilippini) July 18, 2022

Op Twitter zijn beide kanten gefrustreerd. De één is geïrriteerd omdat Albert Heijn geen boodschappen komt bezorgen, de ander omdat klanten het besluit van de supermarkt niet snappen… Gezellige hè, die hittegolf?



