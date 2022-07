Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het moet afgelopen zijn met ‘accountje delen’, Netflix vraagt toeslag

Wie kent het niet: even het wachtwoord van videodiensten als Netflix, Videoland of HBO delen met of opvragen bij anderen om tóch die ene serie te kunnen kijken. Netflix zegt dat 100 miljoen huishoudens via gedeelde wachtwoorden gebruikmaken van hun services. Betalen daarvoor doen ze echter niet. En daar gaat nu wat aan gebeuren, schrijft persbureau Bloomberg.

Het is een doorn in het oog van Netflix: abonnees die hun accountdetails met anderen delen. Daardoor loopt de videodienst inkomsten mis. Ook Nederlanders doen het massaal.

Om daar wat aan te doen, start Netflix een proef waarbij het gebruikers vraagt om een toeslag wanneer zij hun account willen delen. Overigens is die proef (nog) niet in Nederland. Wie nu nog zijn of haar Netflix-account deelt met anderen hoeft niet te vrezen.

Netflix ziet account delen met lede ogen aan

Maar daar kan snel verandering in komen, want dat Netflix paal en perk gaat stellen aan het ‘accountje’ delen, is duidelijk. „Het wijdverbreide delen van accounts tussen huishoudens ondermijnt ons vermogen om op lange termijn te investeren in onze service en deze te verbeteren”, zegt Chengyi Long, een belangrijk innovatiedirecteur van het bedrijf.

Maar er speelt meer. Het aantal abonnees groeit al lange tijd niet zo gestaag meer als dat het eerst deed. Het bedrijf verloor in het eerste kwartaal 200.000 klanten en voorspelde dat het in het tweede kwartaal nog eens 2 miljoen meer zou verliezen. Bovendien daalde de koers van het aandeel dit jaar sterk, omdat beleggers zorgen hebben over het wel en wee van de streaming-business.

Proef: hoger maandtarief bij extra huis

In vijf landen in Zuid-Amerika vraagt Netflix nu om een vergoeding als klanten hun account in een extra huis willen gebruiken. Het gaat om een proef in Argentinië, El Salvador, Guatemala, Honduras en de Dominicaanse Republiek. Daar delen relatief veel mensen hun account. Met de maatregelen hoopt het bedrijf op extra inkomsten.

In Argentinië betalen gebruikers per extra huis 1,70 euro per maand. In de andere landen ligt het tarief op omgerekend zo’n 3 euro. Overigens heeft het geen invloed op het gebruik van Netflix op mobiele apparaten zoals smartphones, tablets of laptops, en ook niet op vakantiegangers.

Het zou goed kunnen dat wanneer Netflix de proef geslaagd vindt, het heffen van extra kosten voor het delen van accounts ook uitgerold wordt in andere landen, waaronder Nederland.