Nederlanders bestellen vaker boodschappen online

Het aantal Nederlandse consumenten dat haar boodschappen online bestelt is de afgelopen jaren flink toegenomen. Inmiddels bestellen zo’n drie miljoen Nederlanders hun boodschappen bij een online supermarkt.

Ongeveer een derde van de consumenten doet dit op wekelijkse basis. Verwacht wordt dat het aantal consumenten wat online groente, fruit en bijvoorbeeld tussendoortjes bestelt, de komende jaren verder toe zal nemen. Daarnaast is een op de vier consumenten is van plan boodschappen in de toekomst vanuit huis te bestellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Smart Food Monitor, uitgevoerd door Multiscope, onder ruim 7.000 Nederlanders.

Boodschappen online bestellen biedt voordelen

Je boodschappen bestellen bij supermarkten die de boodschappen bezorgen aan huis, biedt verschillende voordelen. Zo hoef je niet langer zelf met je zware boodschappen te sjouwen. Een paar losse boodschappen is vaak geen probleem. Maar wanneer je voor een of meerdere weken aan frisdrank, melk en bijvoorbeeld bruiswater in huis haalt, is dat niet alleen heel zwaar, maar het kost ook veel tijd.

Tijd die je niet altijd hebt naast je baan en gezin. Daarbij loop je het risico om bij ieder bezoek aan de supermarkt verleid te worden door kleine extra’s als een zak chips of nootjes. Dat risico is bij het online bestellen van boodschappen kleiner.

Online boodschappen vooral interessant voor gezinnen

Sommige supermarkten stellen voorwaarden aan het online bestellen van boodschappen. Zo moet er soms voor een minimumbedrag aan boodschappen besteld worden om deze (gratis) te laten bezorgen. Dit maakt dat het online bestellen van boodschappen vooral interessant is voor huishouden dat uit meerdere mensen bestaat. Uit de Smart Food Monitor komt naar voren dat het laten bezorgen van boodschappen het vaakst gedaan wordt door consumenten tussen de 18 en 49 jaar.

Sociale activiteit

Of het online bestellen van boodschappen een bezoek aan de buurtsuper volledig zal vervangen, is zeer de vraag. Een bezoek aan de buurtsuper is namelijk ook voor veel mensen een sociale activiteit. Zeker in kleinere dorpen, waar ouderen de kassières in de winkel kennen. Een kort praatje aan de kassa is voor hen veel waard. Daarbij loont het online bestellen van boodschappen als je alle ingrediënten voor gerechten in een keer bestelt. De kans is echter groot dat je gedurende de week ingrediënten blijkt te missen, of toch meer nodig had dan je vooraf wellicht verwachtte. In zo’n geval is het fijn om de buurtsuper om de hoek te hebben.