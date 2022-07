Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van ‘hypocriet’ tot ‘zielig’: veel discussie over filmpje vermeende vliegreis stikstofminister

Stikstofminister Christianne van der Wal kan niet veel goed doen bij demonstrerende boeren en hun sympathisanten. Nu er een filmpje is opgedoken vanaf haar vermeende vakantieadres op Curaçao, krijgt ze een volgende lading kritiek over haar heen.

Zo’n lange vliegreis maken, hoe milieuvriendelijk is dat wel niet? En dan wel boeren terechtwijzen op hun rol in de stikstofcrisis? Boeren en hun sympathisanten vinden de minister vooral hypocriet. Critici zien in de video een nieuwe stok waarmee ze spreekwoordelijk Van der Wal kunnen slaan.

Maar er nemen ook veel mensen het juist voor haar op. Zij kunnen zich niet in de kritiek vinden en vinden het vooral een storm in een glas water. Bovendien vinden ze het vooral zielig om politici op vakantie te filmen. Op Twitter is veel discussie over de opgedoken video.

Vakantie op Curaçao voor stikstofminister?

Het begint wanneer deze week een Twitteraar zijn volgers wijst op Christianne van der Wal die vakantie viert op Curaçao. „Onze minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal breidt – as we speak – haar CO2-footprint uit op Curaçao”, schrijft hij erbij.

Of het écht Van der Wal is op de video? Veel mensen hebben daarover hun twijfels, maar hij zweert erbij. Het filmpje is authentiek en het gaat om de stikstofminister, beweert de Twitteraar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ons Kapiteinen cadeautje voor twitter, de boeren en de journalisten vanavond. Onze minister van natuur en stikstof Christianne van der Wal breidt -as we speak- haar CO2 footprint uit op Curaçao. Do as I say! pic.twitter.com/brrOJGNvZs — Erik de Vlieger ⚓️ Kapitein & Tweep des Vaderlands (@DevliegerErik) July 17, 2022

Veel discussie om vliegreis en online zetten filmpje

Het duurt niet lang of er ontstaat een hevige discussie onder de video. Niet alleen over de vliegreis zelf, maar ook over het online plaatsen ervan. „Ik weet niet wat zieliger is. Een minister heimelijk filmen of het delen op Twitter.” Anderen vinden de ophef erg vergezocht. „Ministers mogen niet meer op vakantie gaan?”, vragen ze zich af.

Anderen maken zich juist boos om de vermeende vliegvakantie van Van der Wal en snappen niet dat mensen de essentie van de ophef niet begrijpen. „Niet veel eerder beweerde Christianne van der Wal namelijk dat de natuur haar erg aan het hart gaat. Weet je wel hoeveel CO2 en stikstofoxiden een vlucht naar Curaçao veroorzaakt?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ha ha, wat ben jij onnozel, zeg! De essentie van de ophef ontgaat jou immers. Niet veel eerder beweerde Christianne van der Wal namelijk dat de natuur haar erg aan het hart gaat (zie Nieuwsuur). Weet je wel hoeveel CO2 en stikstofoxiden een vlucht naar Curaçao veroorzaakt? — Kick Out Cartoonophobists (@ALM_NL) July 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar je vindt het dus ook niet gewoon volstrekt hypocriet? — Ferdinand Hogervorst (@Ferdo76) July 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reces was toch geen vakantie? En hoe komt een minister die de stikstofuitstoot wil tegengaan op Curaçao? Per waterfiets? Maar ondertussen wel roeptoeteren dat mensen minder moeten vliegen. — Ron (@RonvanZon1) July 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeker wel, jouw tweets zijn altijd dommer dan welk gedrag dan ook. Altijd. — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) July 18, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik weet niet wat zieliger is. Een minister heimelijk filmen of het filmpje delen op Twitter. — Anis Boumanjal (@AnisBoumanjal) July 17, 2022

Boeren bij huis van stikstofminister

Vakantie of niet, Christianne van der Wal kan het sowieso niet goed doen bij demonstrerende boeren in de stikstofcrisis. Vorige maand bezochten tientallen boze boeren zelfs meerdere keren het woonhuis van de minister. Zij was op dat moment thuis met haar gezin in Hierden. Kamerleden noemden de actie toen ‘volstrekt onacceptabel’ en ‘intimiderend’.