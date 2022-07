Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na regen komt… Dit weekend wederom tropisch zomerweer

Kijk maar even naar buiten. Grauw, nat en niet bepaald zomerweer. In sommige provincies is zelfs code geel afgegeven vanwege veel regen. Maar achter de wolken schijnt de zon. Want dit weekend wordt het wederom tropisch.

Gisteren en vandaag gold code geel voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Je kon daar namelijk niet om de onweersbuien en veel neerslag heen.

Vandaag en morgen regen

Vandaag en morgen kunnen we nog rekenen op wat verkoeling met plensbuien, schrijft meteoroloog Jordi Huirne op Weer.nl. De temperaturen blijven vandaag hangen tussen de 20 en 24 graden en ook morgen krijgen we dezelfde soort temperaturen tussen de 19 en 25 graden. Overigens blijft het morgen wel droog.

Wilfred Janssen schrijft op Weerplaza over de zomerse warmte die dit weekend weer op ons af komt. Uit het zuidelijke Frankrijk komt namelijk weer een stroom warme lucht.

Tropisch zomerweer komend weekend

En dat betekent dat het kwik rond zaterdagmiddag steeds meer stijgt. In het binnenland zal de temperatuur tot iets boven de 25 graden stijgen. Maar in het zuiden of zuidoosten van Nederland kan het 27 graden worden. Hoewel het in het noorden en langs de westkust een paar graden koeler wordt, wordt hier ook aangenaam zomerweer voorspeld.

Zondag staat er ons wederom tropisch weer te wachten dankzij moeder natuur. Met een voordeeltje dit keer, de nachten blijven koel. De temperaturen variëren zondag vanaf 25 graden en kunnen oplopen tot 30+ temperaturen.

Warme temperaturen keren ook volgend weekend terug

Overigens wordt ook voor maandag nog tropisch zomerweer voorspeld. Daarna lijken de warme temperaturen weer iets te zakken. En je gelooft het haast niet, maar ook voor het volgende weekend zijn er verwachtingen voor zonnig en warm weer. Wat betekent dat we twee weekenden op rij worden getrakteerd op echt zomerweer.

De extreme hittegolf van afgelopen maandag en dinsdag is inmiddels over Nederland heengetrokken. Deze werd al een tijdje geleden voorspeld in Amerikaanse weermodellen, wat toen bij weerkenners nog vragen opriep.