Jaarlijks mogelijk zestien voortijdige sterfgevallen door aardbevingsstress Groningen

Jaarlijks sterven er in het aardbevingsgebied in Groningen mogelijk zestien mensen vroegtijdig vanwege stressklachten die zij door de aardbevingen ervaren. Eerder werd dit aantal geschat op vijf, maar uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt nu dat dit veel hoger ligt.

Al jaren onderzoekt de universiteit welke gevolgen de aardbevingen en de schade die zij met zich meebrengen hebben op de getroffenen. In de NOS-podcast Gronings gas licht onderzoeker Tom Postmes het hogere dodental van zestien, met een bandbreedte van 11 tot 21, toe. Volgens hem hebben de bewoners die voortijdig overlijden allemaal schade aan hun huis. De stressklachten die zij ervaren zijn soms zo heftig dat er sprake is van ernstige schade aan de gezondheid, stelt hij.

Duizenden mensen kampen met stress-gerelateerde gezondheidsklachten

De schatting van het aantal voortijdige sterfgevallen in Groningen is gebaseerd op een onderzoek van de GGD. De gezondheidsdienst onderzocht hoe mensen hun eigen gezondheid ervaren. Dit onderzoek is gecombineerd met wetenschappelijke kennis over de gevolgen stress op de langere termijn. Een klein deel ervaart ernstige stress door aardbevingsschade. Maar doordat er zóveel schadegevallen zijn, hebben duizenden mensen last van stress-gerelateerde gezondheidsklachten.

Deze klachten uiten zich in sommige gevallen in een angststoornis of depressie. Maar het gaat ook regelmatig om fysieke klachten zoals hoofdpijn, maagproblemen, hartkloppingen en slapeloosheid. Volgens de onderzoekers kunnen deze klachten leiden tot een verhoogd risico op overlijden.

Gevolgen van aardbevingen Groningen zijn gekmakend

Soms zijn de klachten volgens Postmes gekmakend. Zo vertelt hij over een getroffene die na veel gedoe eindelijk zijn huis mag herstellen. Maar wanneer er tijdens de verbouwing nieuwe schade wordt ontdekt, worden de herstelwerkzaamheden stilgelegd. Het slachtoffer belandt vervolgens in een conflict over de nieuwe schade. „Eind van het verhaal is dat hij na een jaar met zijn kinderen boven op de slaapkamers zit te koken en zegt: ‘ik trek dit niet meer’.” Ook ontvluchtten gedupeerden die de situatie niet meer aankonden Groningen.

Dat eerdere schattingen uitgingen van vijf voortijdige stergevallen, komt volgens Postmes omdat eerder onderzoek de ondergrens aangaf, terwijl de hogere cijfers een schatting zijn van het gemiddelde. Het werkelijke cijfer kan volgens hem zelfs nog hoger liggen, omdat er sinds het eerste onderzoek nog meer schade is ontstaan in het aardbevingsgebied in Groningen.