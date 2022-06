Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Personeel Schiphol krijgt toeslag, maar dat kost wel tientallen miljoenen

Om te voorkomen dat er dit jaar een ‘zwarte zomer’ plaatsvindt op Schiphol, komt de luchthaven het personeel dan eindelijk tegemoet. Er staat flink wat extra loon in het vooruitzicht, sommigen noemen deze beslissing ook wel een ‘loonexplosie’. Het gaat hierbij specifiek om zomertoeslagen, die de luchthaven tussen de 40 en 50 miljoen euro gaan kosten. Dat meldde Schiphol in een toelichting op het akkoord dat eerder met vakbonden was gesloten. De toeslagen zijn onderdeel van een breder akkoord tussen de luchthaven en de vakbonden FNV en CNV om het werk op de luchthaven aantrekkelijker te maken.

Personeel op Schiphol krijgt tijdens de drukke zomermaanden een toeslag van 5,25 euro per uur. Na de zomer komt daar 1,40 euro per uur extra bij. Deze laatste regeling loopt tot 1 september 2023.



Schiphol komt personeel tegemoet

Wel benadrukt Schiphol dat deze toeslagen uit de portemonnee moeten komen van de aandeelhouders van de luchthavengroep. De aandelen zijn voor bijna 70 procent in handen van de staat, voor ruim 20 procent van de gemeente Amsterdam. Daarnaast zijn lang niet alle medewerkers die extra loon krijgen, in dienst van Schiphol. Veel van hen werken bijvoorbeeld voor beveiligingsbedrijven en afhandelaars als Swissport, Dnata, Menzies en Aviapartner die zijn ingehuurd door Schiphol of door luchtvaartmaatschappijen.

„Gegeven hoe de tarieven op Schiphol werken, met een belangrijke tariefsverhoging voor luchtvaartmaatschappijen die we al hebben gezien, was het niet mogelijk om deze extra kosten door te berekenen aan de luchtvaartmaatschappijen”, zei Schiphol-topman Dick Benschop. Hij kreeg er gisteren in Op1 overigens nog flink van langs van acteur Huub Stapel. Die vond het ‘godverdomme niet te geloven’ dat Benschop ‘gewoon’ op vakantie gaat terwijl op de luchthaven „de pleuris uitbreekt”.



‘Voorkomen van zwarte zomer’

Het is al wekenlang erg druk op Schiphol. Dat komt onder meer door een personeelstekort bij bijvoorbeeld de beveiliging en de afhandelaars van bagage. Nu zijn de bonden en de luchthaven eindelijk tot een akkoord gekomen. Het doel is om de chaotische situaties van de afgelopen tijd in het verleden te laten. Binnenkort begint een grote wervingscampagne voor werk op Schiphol, met radiospotjes, krantenadvertenties en een onlinecampagne.

Volgend de vakbonden is de chaos deels te wijten aan het systeem van aanbestedingen op Schiphol, waarbij beveiligingsbedrijven of afhandelaars meedingen naar opdrachten op de luchthaven. Schiphol zou daarbij te lang hebben geconcurreerd op prijs. FNV-campagneleider Joost van Doesburg zegt dat personeel daarom „werkend arm werd”. Benschop belooft nu „doelbewust te kijken of bij nieuwe klussen wordt aanbesteed of niet”. Als het toch tot een aanbesteding komt, zullen er ook sociale eisen aan opdrachtnemers worden gesteld. Ook wil Schiphol uiteindelijk minder verschillende afhandelaars op de luchthaven toelaten.