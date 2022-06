Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdachte moord Gino, Donny M., ook verdacht van verspreiden kinderporno

Donny M., de 22-jarige man die door het Openbaar Ministerie verdacht wordt voor de moord op de 9-jarige Gino, had mogelijk ook kinderporno in zijn bezit. Daarnaast verdenkt het OM het van het verspreiden daarvan. Dat bleek vandaag na afloop van een zitting van de raadkamer van de Rechtbank Limburg. De raadkamer verlengde het voorarrest van Donny M. met negentig dagen.

De 22-jarige man werd op zaterdag 4 juni in zijn woning in Geleen gearresteerd. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. De politie vond Gino vervolgens op een steenworp afstand van de woning van de verdachte, achter een uitgebrande woning in de wijk Landgraaf in Geleen.

Donny M. verdacht van verspreiden kinderporno

Gino was sinds 1 juni vermist. Het laatst werd hij gezien op een speelveldje in Kerkrade, waar hij bij een zus logeerde. Sindsdien werd hij vermist. Honderden mensen hielden grote zoekacties in Kerkrade en Landgraaf naar het jongetje. Alle hoop verdween toen zijn lichaam zaterdagochtend werd gevonden.

Justitie had eerder al de verdenkingen moord en ontvoering geuit jegens Donny M. Nu komt daar dus het bezit en verspreiden van kinderporno bij. De woordvoerster van het OM wilde dit verder niet toelichten omdat de verdachte in beperkingen zit. Dat wil zeggen dat hij met niemand anders mag praten dan met zijn advocaat. Ook die mag niets zeggen naar buiten toe, evenmin als justitie en politie, zolang de opgelegde beperkingen gelden. M. is in het verleden al veroordeeld voor kindermisbruik.

Gino begraven in besloten kring

Gino is dinsdag in besloten kring begraven. Het afscheid was mooi en waardig, maar ook heel verdrietig, zei een woordvoerster van de familie gisteren. Vorige week was er in Kerkrade een stille tocht voor het 9-jarige jochie. Ook werd er een erehaag gevormd met zo’n tweehonderd auto’s en motoren.

Ook in Maastricht was er een stille tocht. Die was een dag later georganiseerd. „Wat een waardige en emotionele stille tocht voor Gino gisteren. Saamhorigheid, ondanks pijn, verdriet en boosheid. Maastricht legde een arm om familie, vrienden en bekenden van Gino”, schreef burgemeester Annemarie Penn – te Strake destijds op haar Facebookpagina. „Alleen samen komen we door moeilijke periodes als deze heen. Gino, bedankt voor wie jij was, al was jouw leven veel te kort.”