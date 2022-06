Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stille tocht Limburg voor omgebrachte Gino, erehaag met auto’s en motoren

In Kerkrade wordt vanavond een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan de 9-jarige Gino uit Maastricht. Ook wordt er een erehaag gevormd met zo’n tweehonderd auto’s en motoren. Gino werd afgelopen zaterdag dood gevonden in Geleen nadat hij sinds woensdag was vermist. Hij was gek op mooie auto’s.

De tocht begint bij het Eurode Business Center en gaat naar de speelplek aan de Hertogenlaan. Daar werd Gino vorige week voor het laatst gezien. Op de Roderlandbaan en Ailbertuslaan vormen de auto’s en motoren een erehaag. De stille tocht begint om 19.30 uur.

Gino kwam na voetballen niet meer thuis

Gino logeerde bij zijn oudere zus in Kerkrade omdat zijn moeder te ziek was om voor hem te zorgen. Hij kwam na het voetballen niet meer terug naar huis. Zijn lichaam werd zaterdagmorgen in Geleen gevonden. De politie heeft de 22-jarige Donny M. uit Geleen aangehouden op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. De politie gaf gisteren aan te onderzoeken of er nog meer betrokkenen zijn bij de moord die Nederland de afgelopen week bezighield.



Ook in Maastricht een stille tocht

Ook in Maastricht komt er een stille tocht voor Gino. Na de tocht in Kerkrade vandaag, volgt morgen een dergelijke herdenking in Maastricht. Gino woonde in Maastricht, totdat hij dus zo’n twee weken geleden noodgedwongen bij zijn oudere zus in Kerkrade moest gaan logeren vanwege ziekte van zijn alleenstaande moeder.

De stille tocht wordt georganiseerd door welzijnsorganisatie Trajekt in Maastricht. Dit in samenwerking met, politie, handhaving, gemeente en de Oda school, waar Gino op zat. „Mooi initiatief om ook in Maastricht Gino te herdenken en de familie, vrienden en bekenden en de buurt te steunen in hun verdriet”, schreef burgemeester Annemarie Penn – te Strake dinsdag op haar Facebookpagina. „Dat verdient Gino, dat verdient de familie, dat verdient de buurt. Als burgemeester zal ik uiteraard aanwezig zijn.”

De tocht begint morgenavond om 18.30 uur. Over waar de tocht begint en hoe de route is, wordt nog overlegd tussen de betrokken partijen. Vandaag hoopt de gemeente meer hierover bekend te kunnen maken.

Bij de ouderlijke woning van Gino in Maastricht heerst al dagen grote verslagenheid. Voor de deur van het huis aan de Gildenweg ligt een zee van bloemen, knuffels en kaarsjes. Gino speelde heel vaak buiten, en was bij iedereen bekend.

Veel aandacht media

NPO, RTL en SBS besteden vanavond op verschillende manieren aandacht aan de stille tocht die wordt gehouden ter nagedachtenis aan de overleden Gino.

Een woordvoerder van NPO laat weten dat de publieke omroep de stille tocht ter ere van Gino niet live uitzendt. „Reguliere nieuws- en actualiteitenrubrieken hebben hier aandacht voor.” RTL laat weten dat de stille tocht aan bod komt bij programma’s als RTL Boulevard, RTL Nieuws en BEAU. SBS besteedt „op eigen wijze” aandacht aan de stille tocht in de nieuws- en actualiteitenprogramma’s. „Er is een liveschakeling met de verslaggever in de Shownieuws Zomereditie om 19.30 uur”, aldus een woordvoerder.

Lokale omroep L1 doet vanuit de studio en met een cameraploeg en verslaggevers ter plaatse vanaf 19.25 uur verslag. In de dagen dat Gino vermist werd en er naar hem gezocht werd, nam de zender een actieve rol op zich. 1Limburg deed door middel van livestreams verslag van de zoektocht naar het vermiste jongetje en zond onder meer de persconferentie over de vermissing rechtstreeks uit.