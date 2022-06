Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reacties op tranen ‘tassendrager’ Sophie Hermans in talkshows totaal verschillend

De zeer geëmotioneerde VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans is Nederland gisteren bepaald niet ontgaan. Er waren tranen te zien toen PVV’er Geert Wilders vroeg hoe lang zij nog ‘de ambitie heeft om assistent, tassendrager van de heer Rutte te blijven’. Op Twitter is #tassendrager al 20 uur trending en ook de talkshows kwamen er gisteravond op terug. De reacties? Totaal verschillend.

Wat opviel was twee dames aan de tv-tafels die het op z’n zachtst gezegd niet opnamen voor Sophie Hermans, Hélène Hendriks en Saskia Belleman. Twee heren die om hun mening werd gevraagd, namen het voor de voor tassendrager uitgemaakte Hermans juist wél op. Waaronder voetbalbondscoach Louis van Gaal.

Hélène Hendriks over Sophie Hermans

In Vandaag Inside nam voetbaljournalist Hélène Hendriks (‘dit is niet goed hoor’) het woord over de VVD’er die Geert Wilders geëmotioneerd vroeg om alsjeblieft op de inhoud in te gaan en niet op de persoon. Dat laatste leverde in de Tweede Kamer flink geroffel op de tafels op, wat daar een teken van steun is. „We moeten een beetje oppassen met Sophie Hermans. Je breekt niet zomaar over deze opmerking. Ze loopt waarschijnlijk op haar tenen en is hypergevoelig”, gaf René van der Gijp Hendriks de voorzet. Die zei: „Ja, het is constant ongemakkelijk. Het je haar ooit gemakkelijk gezien?”

Hendriks weer na het zien van de beelden van Geert Wilders en Sophie Hermans: „Er moet iets meer gebeurd zijn, die zit niet lekker in haar vel. Dan moet je je afvragen of deze positie is wat je moet doen. Politiek gaat al lang niet meer om de inhoud – zou wel moeten – dus je moet daar tegen kunnen.” Johan Derksen sloot af: „Het is niet fatsoenlijk wat Wilders doet, maar ja, je moet daar tegen kunnen.”

Minister over Sophie Hermans bij Humberto

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma mocht zijn zegje over de confrontatie Geert Wilders – Sophie Hermans doen in RTL 4-show Humberto. Wiersma nam het wel voor zijn VVD-collega op. De beelden zie je hier:



En dan Op1, waarin rechtbankverslaggever Saskia Belleman en bondscoach Louis van Gaal hun gedachten over Sophie Hermans mochten uitspreken. Laatstgenoemde zorgde er overigens voor – waarschijnlijk samen met Tahmina Akefi, verloofde van Peter R. de Vries – dat Op1 eens niet de slechtst bekeken, maar juist meest bekeken talkshow van de avond was. Saskia Belleman, die het Wilders/Sophie Hermans-fragment had aangevraagd: „Wat me opviel is dat zij zich zo op de kast liet jagen. Ik dacht van als je nou in de Tweede Kamer zit en je bent al heel lang de assistent van Rutte en je draait al ontzettend lang mee in dat circuit… Je kent Wilders, waarom laat je je dan in vredesnaam zo op de kast jagen? Dat ze zegt een debat te willen voeren op de inhoud, prima, maar ze reageert zó geëmotioneerd. Dat verbaasde me enorm. Het is een beetje jennen wat ie doet.”

Louis van Gaal ziet het helemaal anders

Louis van Gaal is het volstrekt met Saskia Belleman oneens: „Ze moet zich niet zo op de kast laten jagen? Sophie Hermans is gewoon een mens. En zij is geraakt door die opmerking. Ik vind het juist mooi dat mensen emotioneel worden. Dat vind ik mooi, dat hoort bij de mens.” Belleman: „Het is niet het ergste wat er in de Kamer is gezegd, eerder een beetje kinderachtig.” Van Gaal: „Nee hoor, helemaal niet. Ik heb mijn spelers zien huilen, ik heb gehuild voor mijn spelers. Maakt allemaal niets uit. We zijn wie we zijn en je mag je laten zien. Ik heb juist respect voor mevrouw Hermans.”