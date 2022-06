Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prijsvraag voor de durfal: win een midweek in vakantiehuis als in film Men

De film Men is voor de ware horrorliefhebber een ware must see. Daarom knoopt Metro er een prijsvraag aan voor de echte durfal. Wie Men gezien heeft, zal voorlopig niet in een vakantiehuis in de middle of nowhere gaan logeren. Althans, niet in je eentje.

De durfal is natuurlijk ook maar met een knipoog: we gunnen iedereen gewoon een leuke midweek in een heerlijk vakantiehuis (dat dat in Men wat anders gaat, lees je in Metro‘s recensie).

Dit zie je in Men

Men gaat over een jonge vrouw (Jessie Buckley) die zich terugtrekt na de dood van haar ex-man. Zij betrekt in haar eentje op het Britse platteland een cottage; een prachtig landhuis dat als vakantiehuis wordt verhuurd. Daar wordt haar rust echter verstoord wanneer het lijkt alsof iets of iemand haar de hele tijd stalkt. Wat begint als een sluimerende dreiging wordt een regelrechte nachtmerrie, waarin ze belaagd wordt door de demonen uit haar verleden. En door allerlei nogal opmerkelijke mannen uit het plattelandsdorpje.

Drie winnaars een midweek naar keuze

Filmdistributeur The Searchers geeft, omdat Men vanaf vandaag in de bioscoop draait, drie midweken van Beaujean Vacances naar keuze weg. Niet op het Britse platteland, maar in vakantiehuizen – of landhuizen beter gezegd – in de natuur wat dichter bij huis. Denk aan de Ardennen, de Vloerstreek (Belgisch Limburg) en Limburg in Nederland. Let op: het verblijf zit dus in de prijs inbegrepen, maar het vervoer moet je zelf regelen.

Je kunt tot en met maandag 20 juni 12.00 uur meedoen, simpelweg door je hieronder aan te melden. Winnaars van deze Men-prijsvraag krijgen volgende week persoonlijk bericht.