Vliegtuigcrash bij Rotterdam, personen en wrakstukken in water

Hulpdiensten in Rotterdam zijn massaal uitgerukt richting het Calandkanaal na een melding van een persoon en brokstukken te water daar. Het gaat om een vliegtuigje dat is gecrasht.

Ter plekke zijn brokstukken aangetroffen met daarop het registratienummer van een kleiner soort vliegtuig. Daarnaast zijn kledingstukken gevonden. Hulpdiensten zoeken naar twee mogelijke inzittenden. Er is nog niemand aangetroffen bij de brokstukken.

Duikteams, kustwacht en traumahelikopter aanwezig

Aan de hand van het registratienummer gaan de hulpdiensten proberen uit te vinden om wat voor toestel het gaat. Een woordvoerder van Rotterdam Airport meldt dat het toestel bij hen niet bekend is. Het vliegtuig is eerder vandaag opgestegen uit Oost-Duitsland en was onderweg naar Frankrijk.

Er is flink opgeschaald met duikteams van de brandweer, de Kustwacht, de Zeehavenpolitie en boten van het Havenbedrijf. Ook de traumahelikopter cirkelt boven de plek waar de brokstukken zijn gevonden. Naast de duikteams van de brandweer zijn ook beroepsduikers onderweg om tot op 24 meter diepte te zoeken.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldde zondagavond naar het Rotterdamse havengebied te gaan voor een verkennend onderzoek naar de situatie. Het werk van deze raad is onderzoek doen naar de achterliggende oorzaak van voorvallen. [Nieuws in ontwikkeling. Dit artikel wordt bijgewerkt zodra meer bekend is]