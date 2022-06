Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit bijzondere biertje is gebrouwen met urine van mensen

De brouwerij Brewerkz in Singapore heeft een heel bijzonder biertje gebrouwen. De naam is NewBrew en het bestaat onder andere uit gefilterde urine.

We kennen allemaal wel de grappen over dat bepaald bier smaakt naar onze vloeibare afvalstoffen. Het is het eeuwige gedonder van mensen die liever niet Heineken of Grolsch drinken. Wellicht een goed punt, maar Brewerkz uit Singapore heeft daadwerkelijk bier gebrouwen van (onder andere) urine.

Perfecte filters

Voordat je je zorgen maakt; dit is een schoolvoorbeeld van briljante wetenschap. De Singaporese regering en deze brouwerij zijn er trots op dat het rioolwater, en dus ook urine, tot op perfectie kan filteren. Hiermee wil het bedrijf aantonen dat water schaars is, maar dat je het ook ‘makkelijk’ opnieuw kan gebruiken. Het is inmiddels al lange tijd ook gebruikelijk dat urine en ander vocht op het ruimtestation ISS opnieuw gebruikt wordt.

Vanwege droogte lanceerde de regering van Singapore in 2003 het Newater-programma zodat haar inwoners nooit zonder water zou komen te zitten. Het rioolwater wordt dan ook flink aangepakt. Het ondergaat een extreem stappenproject. Eerst wordt er gebruik gemaakt van microfiltratie dat microscopische deeltjes en bacteriën uit het water haalt. Vervolgens past de zuivering omgekeerde osmose toe. Ook dit haalt kalk, virussen en bacteriën uit het water. Hierdoor krijg je bijna puur H20. Als laatste stap wordt ultraviolet licht ingezet, wat volledig alle eventuele bacteriën een halt toeroept.



Los van het feit dat op die manier veel mensen kunnen genieten van voldoende water (en bier), laat Singapore laten zien dat je water niet moet verspillen.

Kwalitatief goed ‘pis’biertje

De brouwerij werkt in samenwerking met de nationale waterorganisatie van Singapore en doet zijn best om een uitstekend biertje te maken. Het gouden goedje wordt omgeschreven als een tropische blonde ale met een nasmaak van geroosterde honing. Voor het brouwen is er gebruik gemaakt van Duitse gerst, de aromahop citra en Noorse kveik (gedroogd gist).

De blikjes bier kan je in 3 packs kopen. Per stuk kosten ze zo’n drie euro. Mocht je dorst hebben gekregen, dan kunnen we je ook deze vijf uitstekende IPA’s aanraden.