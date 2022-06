Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betere balans in je leven? In deze 10 steden moet je gaan wonen

Softwarebedrijf Kisi heeft een lijst gemaakt met de 100 beste steden om in te wonen voor een goede balans in je leven. Jammer genoeg valt Nederland buiten de top 10, maar we geven je een paar andere tips voor steden om lekker je balans te vinden.

De lijst is samengesteld op basis van intensiviteit van werk, institutionele ondersteuning (hulp van overheidsinstanties), wetgeving en leefbaarheid.

Tien steden waar de balans tussen werk en privé goed is

In het onderzoek zijn de meeste grote steden over de hele wereld meegenomen. Het gevolg: een lijst met 100 steden waar jij het best kan wonen voor een goede balans in je leven. Wij lichten de 10 beste uit.

1. Oslo (Noorwegen)

2. Bern (Zwitserland)

3. Helsinki (Finland)

4. Zürich (Zwitserland)

5. Kopenhagen (Denemarken)

6. Genève (Zwitserland)

7. Ottawa (Canada)

8. Sydney (Australië)

9. Stuttgart (Duitsland)

10 München (Duitsland)

Volgens de studie is Olso, de hoofdstad van Noorwegen, de beste plek ter wereld om te wonen voor een goede balans in je leven. Je zou hier de grootste kans hebben om een gezond evenwicht te vinden tussen werk en privé.

Wat hieraan bijdraagt zijn de 25 vakantiedagen die werknemers in Oslo gemiddeld opnemen en dat je 707 dagen aan betaald ouderschapsverlof ontvangt. Ook de goede gezondheidszorg, hoge luchtkwaliteit en mogelijkheid om thuis of op afstand te werken, duwen Oslo naar een eerste plek.

Europa en met name Duitsland zijn goed voor de balans in je leven

In de top 10 zijn zes Europese steden geplaatst, op zich is dit niet heel opvallend. In Europa hebben we het over het algemeen bovengemiddeld goed. Opvallender is dat van de top 30 landen bijna een derde van de steden Duits zijn. Je hoeft niet direct de grens over te vluchten omdat je denkt daar betere balans in je leven te vinden. Amsterdam staat op een goede plek 13, al is dit ook de enige Nederlandse stad in het lijstje.