Canada wil waarschuwing op iedere sigaret: ‘Vergif in elke hijs’

Niet alleen waarschuwingen op pakjes, maar ook op iedere sigaret. Als het aan de Canadese minister Carolyn Bennett ligt, komen er ook op sigaretten zelf waarschuwingen te staan om tabaksverslaving tegen te gaan.

Al sinds 2001 bevatten Canadese pakjes sigaretten niet alleen waarschuwingsteksten, maar staan er ook afbeeldingen op de verpakkingen van tabak om rokers af te schrikken. Nu wil de minister van van Mentale Gezondheid en Verslaving Carolyn Bennet nog een stap verder gaan. Ze wil dat er op iedere sigaret gewaarschuwd wordt voor de gevolgen van roken. Volgens haar zijn rokers te veel gewend geraakt aan de afbeeldingen op pakjes sigaretten. „We moeten toegeven dat de berichten op pakjes hun nieuwigheid kwijt zijn en niet zoveel impact meer hebben”, aldus de minister.

Volgens Bennett kan het helpen om ook op de sigaretten zelf waarschuwingen te zetten. „ Het toevoegen van gezondheidswaarschuwingen op individuele tabaksproducenten verzekert dat deze essentiële berichten de juiste mensen bereiken, inclusief de jongeren”, zegt ze. „Zij krijgen vaak het pakjes zelf niet te zien wanneer ze sigaretten aangeboden krijgen in sociale situaties.” Als het voorstel van Bennett wordt goedgekeurd, is Canada het eerste land ter wereld met zo’n vergaande maatregel.

While progress has been made in reducing tobacco use, it remains the #1 cause of preventable death in Canada. Today, at the @HeartInstitute, I announced that our gov't is taking action with proposed regulations that would update warning labels on all individual tobacco products. pic.twitter.com/YTvPNH7Lb4

