Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oekraïne officieel begonnen met voorbereidingen songfestival

Ondanks de oorlog en het feit dat grote delen van het land in puin liggen, is Oekraïne officieel begonnen met de voorbereidingen voor het volgende Eurovisie Songfestival. De Oekraïense omroep UA:PBC meldt op basis van een vertegenwoordiger van de regering dat een organisatiecomité is gevormd en goedgekeurd.

Al sinds de overwinning van rapgroep Kalush Orchestra vorige maand in Turijn is Oekraïne serieus over het organiseren van het Eurovisie Songfestival in eigen land. Zo liet president Zelenski onlangs weten dat hij het Songfestival het liefst in Marioepol zou willen organiseren. „Wij zullen ons best doen om de deelnemers en gasten van Eurovisie te ontvangen in Marioepol”, reageerde Zelenski op de winst van Oekraïne.

Nog nooit songfestival in oorlogstijd georganiseerd

Ook de minister van Cultuur, Oleksandr Tkachenko, benadrukt dat er geen enkele twijfel bestaat over de vraag of evenement volgend jaar in Oekraïne plaats moet vinden. „Het enige punt is dat niemand ooit een songfestival in oorlogstijd heeft georganiseerd.” Volgens Tkachenko wordt er naar de belangrijkste punten gekeken in samenspraak met de European Broadcasting Union (EBU). „Ik denk dat we in overleg sommige voorwaarden moeten aanpassen.”

Traditiegetrouw wordt het Eurovisie Songfestival georganiseerd door het land dat de laatste editie heeft gewonnen. Maar vanwege de oorlog lijkt het onwaarschijnlijk dat het songfestival in Oekraïne plaats kan vinden. De EBU heeft zich nog niet inhoudelijk uitgelaten over de kwestie.

Spanje en IJsland bieden zich aan

Meerdere landen hebben zich inmiddels aangeboden om Oekraïne te helpen met de organisatie. Zo bood de Spaanse omroep RTVE aan om de organisatie namens Oekraïne op zich te nemen. IJslandse media meldden eerder dat omroep RÚV de taak ook wel ziet zitten.

Mocht het niet lukken om het Songfestival in Oekraïne te organiseren, dan is Rotterdam ook nog een optie. Dat denkt regisseur Marnix Kaart. Hij was vorig jaar verantwoordelijk voor de regie van het Eurovisie Songfestival in Nederland. Kaart zorgde dit jaar voor de Nederlandse regie vanuit Turijn.