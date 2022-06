Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tropisch weer op komst: volgende week mogelijk 30 graden

Na een nat Pinksterweekend is er dit weekend gelukkig wat meer ruimte voor de zon. Met zondag een temperatuur tussen de 19 en 22 graden mogen we niet klagen. Maar volgende week kunnen we pas echt zomers weer verwachten, met lokaal zelfs tropische temperaturen van zo’n 30 graden.

Onder invloed van een hogedrukgebied gaan de temperaturen volgende week flink stijgen, meldt weer.nl. In het binnenland voorspellen de weerkaarten de hele week zomers weer, maar het kwik gaat vanaf woensdag pas echt stijgen.

Rond deze tijd van het jaar hoort in Nederland de maximumtemperatuur rond de 20 graden te liggen. En voorlopig blijven we daar nog even bij in de buurt. Aan de kust worden temperaturen van 18 of 19 graden verwacht en in het binnenland zal het tussen de 20 en de 24 graden worden.

Zuidoostelijke wind blaast tropisch weer richting Nederland

Pas vanaf woensdag gaan de temperaturen oplopen. Dat komt door een zuidoostelijke wind, die de warmte uit het zuidoosten van Europa met zich meebrengt. Momenteel is het in Spanje op sommige plekken zelfs 41 graden, wat extreem warm is voor de tijd van het jaar. En ook in Frankrijk stijgt het kwik in de omgeving van Montpellier naar ruim 30 graden.



Warme lucht vanuit o.a. Spanje rukt komende week op naar het noorden. Ook bij ons lijkt het kwik dan flink omhoog te gaan. Vanaf woensdag regionaal al zomerse waarden en daarna verschijnen zelfs dertigers op de weerkaarten! https://t.co/rIMKGvIByr Archieffoto: @JolandaBakkker pic.twitter.com/CASfDhddcM — Weer.nl (@Talpaweer) June 11, 2022

Deze tropische temperaturen waaien in de tweede helft van volgende week over naar Nederland. Aan de kust worden temperaturen tussen de 20 en 23 graden voorspelt. Landinwaarts kan dit nog oplopen tot zo’n 25 graden, maar in het zuiden van het land zijn tropische waarden voorspelt. Mogelijk wordt het vrijdag al plaatselijk zo’n 30 graden in Limburg. Zaterdag kan het op meerdere plaatsen in het land tropisch warm worden.

Hitte lijkt van korte duur

De hitte lijkt op basis van de voorspellingen echter van korte duur te zijn. Aan het einde van volgende week trekt er alweer een koufront over het land, waardoor de temperatuur daalt naar zo’n 20 tot 26 graden.