Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie doorzoekt woning verdachte in zaak Gino

De recherche is vandaag in Geleen nog bezig met het doorzoeken van de woning van de man die wordt verdacht van de ontvoering van Gino en van betrokkenheid bij de dood van het 9-jarige jongetje.

De omgeving van de woning aan de Dommelstraat is afgezet. Ook vindt er een buurtonderzoek plaats.

De 22-jarige verdachte Donny M. zit op dit moment in alle beperkingen. Zijn advocaat heeft vandaag laten weten dat hij de komende drie weken in ieder geval niet zal reageren op vragen die op wat voor manier dan ook verband houden met de zaak Gino of met de verdachte. M. mag op dit moment alleen met zijn advocaat praten en mag geen contact hebben met de buitenwereld.

‘Donny M. was bekend bij politie’

M. was al bekend bij de politie. Hij kwam volgens bekenden meerdere keren met politie en justitie in contact, zo meldt het AD. Wel zou hij de afgelopen jaren geprobeerd hebben om zijn leven op de rit te krijgen. Ook zou M. vorig jaar naarstig op zoek zijn geweest naar een woning in Zuid-Limburg omdat hij niet meer bij bekenden in huis mocht wonen.

De woning waar nu onderzoek wordt gedaan, ligt aan de overkant van de plek waar het lichaam van Gino werd gevonden achter een uitgebrande woning aan de Opbraakstraat. Tussen beide woningen in ligt een klein parkje met een speeltuintje en een wandelpad. Daar leggen mensen vandaag rond de middag bloemen en knuffels neer. Ook steken ze kaarsjes aan.

Niet bekend hoe Gino om het leven kwam

Volgens een buurman is de woning bijna drie weken geleden uitgebrand. Er bleek een wietplantage op de bovenste verdieping te zitten. Ook een naastgelegen woning is daardoor uitgebrand.

Het is niet bekend hoe Gino om het leven is gekomen en wat er sinds zijn verdwijning precies met hem gebeurd is.