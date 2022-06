Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal besmettingen apenpokken in week tijd verdrievoudigd

De verspreiding van het apenpokkenvirus lijkt te versnellen. Inmiddels zijn er 780 gevallen van apenpokken bevestigd in 27 Europese en andere landen waar de ziekte normaal niet voorkomt. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het gaat om een verdrievoudiging in een week tijd.

Het virus dook begin mei op in Engeland. De meeste besmettingen komen voor in het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn namelijk 207 mensen besmet. Op de tweede plaats komt Spanje met 165 besmettingen, gevolgd door Portugal, waar 138 het virus opliepen. In Nederland waren op 2 juni veertig infecties bekend.

Mensen die apenpokken hebben opgelopen herstellen in de meeste gevallen binnen drie tot vier weken vanzelf. Het virus wordt overgedragen via nauw contact. De eerste symptomen zijn vaak koorts, gezwollen lymfeklieren en huiduitslag.

Wilde verhalen over apenpokken

De afgelopen weken is er veel aandacht voor het oprukkende virus, maar er gaan ook wilde verhalen rond. Zo zou het apenpokkenvirus eigenlijk gordelroos zijn en volgens sommige mensen een bijwerking van het coronavaccin zijn. Onlangs waarschuwde de voorzitter van de medicijnautoriteit Ton de Boer voor deze onwetenschappelijke theorieën. „Laten we het hoofd koelhouden en wegblijven van bangmakerij en broodjeaapverhalen”, schreef hij onlangs in een column. „De virussen die apenpokken, Covid-19 of gordelroos veroorzaken hebben niets met elkaar te maken. En ook niet met de coronavaccins.”

Hoewel de WHO er rekening mee houdt dat de ziekte zich verder zal verspreiding, wordt er geen wereldwijde pandemie verwacht. Dat komt omdat het apenpokkenvirus zich niet zo makkelijk verspreidt als bijvoorbeeld Covid-19.

Nauw lichamelijk contact

Je kunt apenpokken oplopen door nauw lichamelijk contact te hebben met iemand die symptomen heeft. Ook kan het virus zich verspreiden via druppels uit blaasjes of uit de mond-keelholte. Verspreiding via zwevende druppels in de lucht komt echter niet voor. Of mensen die asymptomatisch zijn het virus ook kunnen verspreiden is niet duidelijk.