Oeps! President Biden geëvacueerd vanwege foutje van piloot

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill zijn gisteren korte tijd geëvacueerd geweest uit hun vakantiehuis in de Amerikaanse staat Delaware. Ze moesten het strandhuis tijdelijk verlaten omdat de piloot van een klein privévliegtuigje per ongeluk het afgesloten luchtruim boven de woning in Rehoboth Beach invloog.

Het echtpaar kon na een korte evacuatie weer terug naar het strandhuis want al snel bleek dat er geen daadwerkelijke dreiging was. In plaats daarvan had de piloot van het kleine vliegtuigje zich vergist. Hij was per ongeluk het luchtruim boven het huis ingevlogen.

Biden niet in gevaar

Volgens het Witte Huis werd uit voorzorg overgegaan tot evacuatie. President Biden is volgens de verklaring niet in gevaar geweest.

Wel zorgde de evacuatie van Biden en zijn vrouw, die gepaard ging met een colonne auto’s voor enige opschudding in het dorp. Dat meldt persbureau Reuters.

De geheime dienst liet weten dat het kleine vliegtuigje direct uit het afgesloten luchtruim werd geëscorteerd. De piloot werd vervolgens ondervraagd en er komt een onderzoek. Of de piloot zal worden vervolgd voor zijn actie, is niet bekend.

Piloot zat niet op juiste radiokanaal

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de piloot niet op het juiste radiokanaal zat en dat hij niet op de hoogte was van het feit dat het luchtruim boven het strandhuis van Biden was afgesloten. Ook zou hij de gepubliceerde vluchtbegeleiding vooraf niet geraadpleegd hebben.

Het is gebruikelijk voor presidentiële reizen die plaatsvinden buiten Washington dat er vluchtbeperkingen door de Federal Aviation Administration worden ingesteld. In een straal van 10 mijl, zo’n 16 kilometer, rondom het verblijf van de president mag er niet gevlogen worden. En in een straal van 30 mijl mag er slechts beperkt gevlogen worden.

Ook zijn piloten verplicht om voor het opstijgen te controleren of er vliegbeperkingen gelden in het luchtruim dat op hun route ligt.