Britten raken niet uitgepraat over ontmoeting Paddington en Queen Elizabeth: ‘Een traktatie’

De Britten raken niet uitgepraat over het filmpje waarin koningin Elizabeth en Beer Paddington samen een kopje thee drinken. Met de video ging gisteravond het grote jubileumconcert bij Buckingham Palace, The Platinum Party, van start. Bijna alle ochtendkranten hebben een foto uit de video op de voorpagina en zelfs het serieuze BBC-programma Sunday Morning besteedde er aandacht aan.

En ook op social media raken mensen niet uitgepraat over het ludieke filmpje. „Briljant! Gewoon Briljant!”, schrijft iemand op Twitter. „Net toen ik dacht dat de koningin de James Bond-sketch niet kon overtreffen, komt ze terug met Paddington. Absoluut geniaal en het laat zien dat haar gevoel voor humor haar niet in de steek laat”, twittert een ander.



‘Koningin is heel goede actrice’

The Sunday Telegraph noemt de clip ‘een traktatie van de koningin aan het land’. En in het programma Sunday Morning vertelt journalist en columnist Jane Moore van The Sun dat ze emotioneel werd toen Paddington de vorstin bedankte. „De koningin is een hele goede actrice”, voegde ze eraan toen. „En ze zag er blij en gezond uit.”

Het filmpje is in Windsor Castle opgenomen en Elizabeth zou er een halve dag mee zoet zijn geweest. In een persbericht heeft Buckingham Palace laten weten dat „de kans om een beroemde beer op de thee te hebben, te leuk was om voorbij te laten gaan”. Ook liet het hof weten dat de koningin graag mee wilde werken aan het filmpje. „Ze staat bekend om haar gevoel voor humor.”



Rosie Alison, die namens Heyday Films betrokken was bij het project, vertelde The Sunday Telegraph dat het hele team gegrepen was door de humor en de warmte van Elizabeth. „Ze stelde ons allemaal op ons gemak. Het mogen vastleggen van deze bijzondere ontmoeting was een voorrecht.”

Paddington op de thee

In de video drinken Paddington en de Queen, die zeventig jaar op de troon zit, een kopje thee. De beer laat dan zien dat hij altijd een sandwich met marmelade, zijn favoriete snack, onder zijn hoed heeft. Elizabeth haalt dan ook zo’n broodje uit haar handtas. Nadat Paddington na enkele onhandigheden de koningin bedankt, tikken zij samen met hun theelepeltjes op hun theekopjes het bekende ritme van de hit We will rock you van de Britse formatie Queen.