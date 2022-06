Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man opgepakt voor langdurige aanranding in trein

De politie heeft afgelopen maandag een 40-jarige man uit Den Helder opgepakt voor langdurige aanranding van een vrouw in een trein. De vrouw werd maandag 23 mei gedurende veertig minuten aangerand in een lege coupé. Pas op station Alkmaar kon zij alarm slaan.

De politie spoorde de man op na het zien van camerabeelden en in samenwerking met de NS. De man is inmiddels weer vrij maar blijft wel verdachte in de zaak, aldus de politie. Ook het 19-jarige slachtoffer is op hoogte gesteld van de aanhouding.

De dramatische aanranding van de 19-jarige vrouw riep meteen veel vragen op. De melding kwam bij de politie rond half tien binnen, niet heel laat op de avond. De vraag of er gedurende veertig minuten helemaal niemand in de coupé is geweest, kan de politie nog niet beantwoorden. De Telegraaf vroeg een politiewoordvoerder wat zich precies in de coupé heeft afgespeeld en waarom het slachtoffer niet eerder alarm heeft kunnen slaan. Een concreet antwoord kwam er niet.

Meteen na het incident liet de politie weten dat er camerabeelden waren veiliggesteld. Het is niet bekend of het camerabeelden uit de trein of van het station zijn. Sommige treinstellen zijn uitgerust met camera’s, maar voornamelijk ouder materieel is dat nog niet. Echter zijn er van stations wel camerabeelden.

Het signalement dat de politie daarna vrijgaf, was van een man met een lichte huidskleur van ongeveer 40 jaar oud en 1,70 meter lang. Hij zou kalend zijn met kort, blond haar en zou een tattoo in zijn gezicht hebben.

De NS heeft sinds april 2020 een telefoonnummer (06-13181318) waar treinreizigers die zich onveilig voelen of overlast ervaren dat via WhatsApp of sms kunnen melden bij de NS-meldkamer. In situaties waarbij met spoed hulp nodig is, moet 112 gebeld worden.