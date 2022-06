Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Water op Texel na vijf jaar weer roze: hoe zit dat precies?

Het water in een waterplas in het natuurgebied Wagejot op Texel is plotseling roze verkleurd. Uniek is het niet, want ook vijf jaar geleden keken verbaasde passanten en toeristen op het Waddeneiland naar roze water. „Een wonderbaarlijk verschijnsel.”

Het roze water komt zeer waarschijnlijk door hoge temperaturen in combinatie met droogte. Texel heeft daar al vrij lang mee te maken, weet boswachter Eckard Boot van Natuurmonumenten. Een flinke regenbui zal volgens hem een einde maken aan het bijzondere natuurverschijnsel.

Roze water op Texel door een algje

In 2017 was de plas in het afgesloten natuurgebied voor het eerst roze. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft toen uitgezocht dat een eencellig algje (Dunaliellas saline) samen met een aan zeevonk verwant organisme voor de verkleuring zorgde. De alg scheidt een caroteenachtige stof af. Caroteen zit bijvoorbeeld ook in worteltjes en radijsjes. In grote hoeveelheden laten de algjes water roze kleuren. Het verschijnsel komt ook in andere landen voor.

Het onder toeristen uit heel Europa populaire Texel heeft er zo – zonder regen in ieder geval – komend weekend een nieuwe attractie bij.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opnieuw kleurt het water in natuurgebied het Wagejot op Texel plotseling oranje/roze! Dit bijzondere natuurverschijnsel veroorzaakt door een micro-alg is 5 jaar geleden voor het eerst waargenomen. Meer informatie: https://t.co/wS73n9OQ6V pic.twitter.com/RARAaD32mI — Natuurmonumenten (@Natuurmonument) June 23, 2022

De vorige keer werd het water zuurstokroze

„Het verschijnsel treedt alleen op als het water heel zout is en zuurstofarm. Dat is nu het geval door de droogte en de warmte”, aldus Boot. Volgens de boswachter zijn de omstandigheden precies hetzelfde als in 2017. Toen verkleurde het meer steeds verder tot aan fel zuurstokroze, zegt de boswachter. Na een week was de verkleuring weer weg. „Het is zo zeldzaam dat we er helemaal niet op hadden gerekend dat het nog een keer zou gebeuren. Totdat we woensdag opnieuw een verkleuring zagen.”

Natuurgebied Wagejot bij Oosterend aan de oostkant van Texel is een rustgebied voor kustbroedvogels zoals de kluut en de visdief. Het gebied is daarom niet toegankelijk voor publiek. Zwemmen in het meer is ook niet toegestaan. Vanaf wandelpaden langs het broedgebied is de verkleuring echter ook goed te zien, zegt Boot.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het Waagejot is weer roze! 💗 Vijf jaar gelden gebeurde het ook in de zomer. De kleur wordt veroorzaakt door algen die op dit moment heel goed gedijen in het water. Lees er meer over op de website: https://t.co/0JNUeJBavM #Texel #roze #meer #Wagejot #natuurmonumentenTexel #NIOZ pic.twitter.com/9DoIQ8eFTK — Ecomare (@EcomareTexel) June 23, 2022

Ecomare Texel enthousiast

„Het Waagejot is weer roze!”, jubelt Ecomare met dubbel a. Het natuurmuseum en zeehondenopvang op Texel noemt het verschijnsel „iets minder prominent dan in 2017, maar alsnog onmiskenbaar”. Ecomare heeft bovenstaande video vanuit de lucht vandaag gedeeld. „Onder andere vogelpoep zorgt voor voldoende voeding voor de algen, het warme weer doet de rest”, valt op de website van het museum te lezen.

Tijdens de eerste coronazomer in 2020 beschreef Metro ook al een bijzondere watersituatie op Texel, toen in de haven. Het water was bijzonder troebel. Dat werd veroorzaakt door… klaarkomende oesters.