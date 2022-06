Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing over kledingkeuze overvallers TEFAF-kunstbeurs: ‘Peaky Blinders?’

Vier mannen pleegden vandaag op klaarlichte dag een gewapende overval op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht. Niet alle verdachten zijn nog gepakt, maar online circuleert inmiddels een video van de overval. En op social media verbaast men zich voornamelijk over de kledingkeuze van de overvallers.

Rond 11.40 uur vandaag kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een overval in het TEFAF-gebouw. Gewapende overvallers zouden in de kunstbeurs meerdere juwelen hebben gesloten en sloegen daarna op de vlucht.

Roof in TEFAF kunstbeurs Maastricht

Inmiddels heeft de politie twee verdachten aangehouden. Momenteel wordt op de A2 nog een grote zoekactie gehouden naar de overige rovers. Het Franse La Tribune de l’Art was de eerste die het nieuws naar buiten bracht en plaatste daarbij twee foto’s van ingeslagen vitrines.



Un casse à la Tefaf Maastricht en pleine journée : des vitrines d'un stand de bijoux fracassé à la masse, deux truands menaçant avec des armes pour protéger leur complice. Ils se sont enfuis par le restaurant… pic.twitter.com/qY4ounavdf — La Tribune de l'Art (@ltdla) June 28, 2022

Kledingkeuze overvallers lijkt op Peaky Blinders

Inmiddels gaat er op social media een video rond waarop de roof te zien is. Daar zien we vier gewapende mannen het glas van een vitrine inslaan. Wat zij precies hebben meegenomen, kan de politie nog niet bevestigen.

Hoewel de overval voor de betrokkenen natuurlijk een ingrijpend incident is, klinkt daar op social media ook de nodige hilariteit. Waarom? Volgens sommigen lijken de overvallers toch behoorlijk op een „mislukte versie” van de Peaky Blinders. Oftewel de Britse boeven uit de welbekende Netflix-serie.

Op de video is namelijk te zien dat de overvallers gekleed zijn in kostuum en een iconische platte Peaky Blinders-pet dragen. Daarnaast concluderen twitteraars dat de overval er wel behoorlijk amateuristisch uitziet.



Ik en m’n besties nadat we peaky blinders hebben gekeken https://t.co/CCyh21Ft8t — Dense (@densepineapple) June 28, 2022



Lijken wel acteurs, met hun Peaky Blinders-look en klungelige motoriek. Is het geen publiciteitsstunt? 🤔 https://t.co/MN5QtxVEQQ — Jacco Strating 🇺🇦 (@fey08) June 28, 2022



Deze Peaky Blinders cosplayers gaan te ver https://t.co/XyM26XEnum — Isabel Bos (@ICMBos) June 28, 2022



Wanneer je de Peaky Blinders op AliExpress besteld: https://t.co/ffcBMqN0Ty — Floor Janssen (@janssensnuf) June 28, 2022



Haha ForumKevins die teveel Peaky Blinders hebben gekeken https://t.co/64flZtnnT5 — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) June 28, 2022

De TEFAF, oftewel The European Fine Art Fair, is een kunst- en antiekbeurs met internationale bekendheid. Deze toonaangevende beurs keert jaarlijks terug in het Maastrichts Expositie en Congres Centrum (MECC). Afgelopen weekend ging de beurs, na de nasleep van de pandemie, weer open voor publiek. De kunstbeurs verwachtte meer dan 240 handelaren uit zo’n twintig landen.

Het is niet voor het eerst dat de beurs met dieven te maken krijgt. Zowel in 2010 als in 2011 werden hier evenals juwelen gestolen ter waarde van honderdduizenden euro’s.