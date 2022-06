Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kopen Zonder Kijken-missie stond op het randje van mislukken: ‘Echt alles geprobeerd’

Een grappenmaker is het, die Martijn Krabbé. Hij bezorgde gisteren, tijdens de meest recente tv-aflevering van Kopen Zonder Kijken, een stel de schrik van hun leven. De zoektocht was mislukt. Hun budget was te laag, eisen te hoog, zoekgebied te klein: je kent het. „We hebben echt alles geprobeerd”, vertelde hij hen. Bleven ze dan achter zonder huis? Niet echt.

Het begon alweer goed, gisteravond. Deze keer waren Carlijn en Jeroen aan de beurt, die over the moon waren toen ze erachter kwamen dat Martijn Krabbé en z’n team hen gingen helpen met hun zoektocht naar een huis. Helemaal leuk natuurlijk, maar het stel neemt niet zomaar genoegen met een huisje in de polder. Nee, met een budget van 555.000 euro (best prima) hoopten ze op een huis in Utrecht. Daar wonen ze al, maar het was weleens tijd voor een groter stulpje.

Vorige week werd een stel nog op hun plek gezet: met hun eisenpakket waren ze ‘kansloos’ op de woningmarkt.

Hoge eisen in Kopen Zonder Kijken

Stellen die meedoen aan Kopen Zonder Kijken hebben vaak niet zomaar ongeluk op het gebied van de huizenjacht. Vaker wel dan niet komen ze aanzetten met een eisenlijst van hier tot Tokio. En ook Carlijn en Jeroen lieten Alex’ oren wapperen. Waar ze naar op zoek waren? Een huis op een perceel van niet minder dan 200 vierkante meter, in de omgeving van Utrecht, Amersfoort of Zeist. Het huis moet vooral ‘karakteristiek’ zijn en beschikken over een ruime tuin, drie slaapkamers en een werkkamer.

Toen makelaar Alex uiteindelijk alle mogelijkheden had uitgeput, deed het stel een beetje water bij de wijn: ze waren bereid hun zoekgebied uit te breiden. En dus kon Alex ook op zoek in Driebergen, Soest, Bilthoven en Baarn. Maar al snel werd duidelijk dat het eisenlijstje waar Jeroen en Carlijn zo aan vasthielden, niet haalbaar was. Het budget was inmiddels al verhoogd met 45.000 euro én het zoekgebied nog ietsjes uitgebreid.

Toch moest presentator Krabbé eraan te pas komen om de bubbel van het stel te barsten: „We kunnen nu twee dingen doen. Of jullie zeggen: we gaan het radicaal anders doen, maar écht radicaal anders. Of jullie zeggen: we kunnen dit niet langer aan en stoppen ermee. Dat is waar we nu staan.” Het werd optie één: toch nog maar een keer proberen. En daar ging Alex weer, met een ietwat bijgesteld eisenlijstje.

Martijn Krabbé: ‘Het is niet gelukt’

Na ruim een jaar tijd weet de makelaar het te fixen ook: een huis in Soest dat uiteindelijk voldeed aan de eisen van Jeroen en Carlijn. Maar werd dat ze netjes verteld? Zeker niet. Het programma besloot het stel nog even de stuipen op het lijf te jagen. Met een strak gezicht verkondigde Martijn Krabbé namelijk dat het hele Kopen Zonder Kijken-avontuur was mislukt: „We hebben alles geprobeerd wat we konden.” Als iemand op die manier een verhaal begint, weet je al snel dat het mis zit. Toch zaten Carlijn en Jeroen niet te lang in spanning, want even later stonden ze op de stoep van hun nieuwe huis. „Wat een prachtig huis, jongens. Ik kan het niet geloven”, reageerde Carlijn enthousiast.

Er was na de koop zelfs nog ruim geld over om de woning te verbouwen: 160.000 euro. En het resultaat mocht er zijn. Volgens Jeroen was het huis omgetoverd tot „een hotel voor onszelf”. Carlijn stelde dat ze hier ‘nooit meer weg’ hoeven. Eind goed, al goed.

Een greep uit de reacties van kijkers:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik gok dat ze straks weer zo'n 100.000 euro extra budget uit een hoge hoed toveren🤷🏠💸💸#kopenzonderkijken — Linda (@jouv1973) June 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Natuurlijk is het niet mijn geld dus makkelijk praten, maar er is iets met dit stel, wat irritatie opwekt. Mis de dankbaarheid, krijg weinig sympathie. Jammer. #kopenzonderkijken — WillemG (@willemgerrits) June 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fucking hell, €120.000 voor verbouwing en Bob durft nog om €40.000 te vragen. Schandalig.#kopenzonderkijken — Marcel Bakker (@MarcelB024) June 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die Carlijn is gewoon verwend. Helemaal van slag na het zien van een normaal huis. #kopenzonderkijken — ridi (@Dieprick1) June 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hou eens op zeg. Er wonen gezinnen in een flat 3 hoog achter met 4/5 kinderen. En er wordt niks anders dan gezeikt. Met je 6 ton budget. Zouden veel mensen van dromen. #kopenzonderkijken — Wendy (@Wendykatwijk) June 27, 2022

Wil je Kopen Zonder Kijken terugkijken? Dat kan hier.