Caroline van der Plas is boos op complotdenkers na ophef: ‘Krankjorum’

Caroline van der Plas is niet meer weg te denken uit politiek Den Haag. Maar daardoor krijgt ze ook van alle kanten kritiek. Waren het eerst Kamerleden die haar verwijten dat ze te veel hint op een complot tegen de boeren ten aanzien van de stikstofcrisis, nu hebben juist complotdenkers het op haar gemunt. Tot boosheid van haarzelf.

De leider van de BoerBurgerBeweging is sinds gisteren het mikpunt van kritiek vanuit de complothoek. De BBB-leider stemde tegen een motie van Joost Eerdmans (JA21) over het asielbeleid in Nederland. Daarbij zei ze: „BBB wordt geacht hier tegen te stemmen.” Voor complotdenkers is dat genoeg reden om aan te nemen dat haar van hogerop het een en ander wordt ingefluisterd. Maar daar is niks van waar, zo zegt ze zelf.



Door wie werd ik “geacht tegen te stemmen?” En waarom kwam ik terug op de motie @Eerdmans over een asielsstop in Nederland? Hier mijn statement. (En sorry voor mijn verfomfaaide uiterlijk. Het was een lange en enerverende dag). #stemmingen pic.twitter.com/EWXT5YsjQF — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 28, 2022

Caroline van der Plas: ‘Word niet gebeld door Klaus Schwab’

Caroline van der Plas, die nooit een blad voor de mond neemt, vindt de aantijgingen te zot voor woorden. „In de motie van Joost Eerdmans stond dat helemaal niemand meer Nederland in komt als ze op de vlucht zijn. Dat gaat me te ver. Onmenselijk”, aldus de BBB-leider. Ze zegt dat ze vooral vragen krijgt over de zin die ze bij haar afwijzing van de motie gebruikte.



Ik denk dat Klaus Schwab al een tijdje nadenkt over een gezellige uitnodiging voor Caroline van der Plas. Zolang het haar lukt om sommige boeren de illusie te geven dat ze ook maar iets geeft om het boerenbedrijf en de mensen die daar werken, loopt alles volgens plan. — Dylan Dane (@DylanDane6) June 10, 2022

„Dan nog even over ‘BBB wordt geacht hier tegen te stemmen’. Ik krijg er nu allerlei vragen over. Door wie word jij ingefluisterd? Van wie word jij dat geacht? Het is een standaardzin! Het is een standaardzin, een standaardzin die alle Kamerleden uitspreken als ze terugkomen op een motie”, verzucht ze.

„Dus echt, alsjeblieft, hou op met die domme complotten. Want ik word er echt helemaal krankjorum van”, maakt ze zich kwaad. „Stop daarmee. Het is een standaardzin. Ik word niet gebeld door Klaus Schwab, niet door George Soros, niet door Bill Gates en ben ook geen lid van het World Economic Forum. Ik word er echt zo moe van.”

Eerder kritiek op Van der Plas die juist hintte op complot tegen boeren

In de Tweede Kamer was vorige week juist kritiek op Caroline van der Plas, die hintte op een complot tegen de boeren. Ze vond het maar opmerkelijk dat emeritus hoogleraar Leen Hordijk in een agrarisch blad niet hetzelfde zei over zijn stikstofonderzoek als in een interview met Nieuwsuur enkele dagen later. „Wat zit daarachter?”, vroeg ze zich hardop af in de Kamer.

Daarop gaf ze zelf antwoord. „Ik denk de halvering van de veestapel. Dat is de stip op de horizon.” Van der Plas zei daarbij ook dat het ministerie van Landbouw Nieuwsuur had benaderd om Hordijk te interviewen. Het leidde tot verontwaardigde reacties van onder meer CDA-Kamerlid Derk Boswijk en Jesse Klaver van GroenLinks.