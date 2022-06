Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat drijft de boeren tot wanhoop? ‘Wanbeleid’, vinden Tim Hofman en Özcan Akyol

Dat de boeren boos zijn, weten we inmiddels. Een select groepje van hen gebruikt echter niet heel handige manieren om die onvrede te uiten. Volgens Özcan Aykol en Tim Hofman komt dat vooral omdat de overheid een wanbeleid heeft gevoerd. Dat laten beide presentatoren weten via sociale media. Ook andere bekende Nederlanders spreken zich uit over de acties.

Maandag en gisteren protesteerden boeren opnieuw tegen het stikstofbeleid. Daarbij braken boeren gisteravond onder meer door een politieafzetting bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal.

„Je kunt al met al wel prima zeggen dat dit probleem vooral veroorzaakt is door kabinetten die dit forever vooruit hebben geschoven”, schrijft Hofman in zijn Instagram Stories, „en veel boeren klem zitten/zaten in de drang van banken om boerenbedrijven te laten groeien (anders was een lening krijgen moeilijk) en de Ahold’s van deze wereld die de boeren spotprijzen betalen. Je krijgt massaproductie, en dus dit gelazer met stikstof. Het probleem is er, en dat is voor niemand leuk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Farmers revolt in the #Netherlands against the government's nitrogen policy. Police vans targeted tonight in the center of the country and highways blocked for two days by tractors #boerenopstand #PaysBas https://t.co/snNwlwPFMI — Free From Tyranny #No2iD❌ #GreatResist👊 (@JabberDooDah) June 29, 2022

‘Wanbeleid drijft boeren tot wanhoop’

Aykol richt zich via Twitter vooral op premier Mark Rutte. Volgens hem liet de minister-president dit dossier „ontploffen door zich volledig afzijdig te houden, in de hoop dat het probleem vanzelf zou overwaaien.” De presentator vervolgt: „Maar hij is wel een normale jongen gebleven met zijn fiets en Nokia. Dat wel! #boerenprotesten.”

Radio-dj Wouter van der Goes en acteur Thijs Römer lijken het vooral niet eens te zijn met de boerenacties van gisteravond. Van der Goes deelt een NOS-artikel op Twitter, dat als kop heeft: Boeren breken door blokkade bij huis minister, politie: protest verhardt. „Deze figuren verkloten het voor hun agrarische vakbroeders mét verstand die gewoon een goed punt hebben in de discussie”, schrijft Van der Goes bij het bericht, „Wat een eikels!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Overigens liet Rutte ook dit dossier volledig ontploffen door zich volledig afzijdig te houden, in de hoop dat het probleem vanzelf zou overwaaien. Maar hij is wel een normale jongen gebleven met zijn fiets en Nokia. Dat wel! #boerenprotesten — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) June 29, 2022

‘Laten blijken dat het onacceptabel is’

Römer deelt een tweet van schrijver Jonathan van het Reve, waarin Van het Reve oproept tot strenger optreden. „Op een gegeven moment is het misschien goed om niet alleen te zéggen dat het onacceptabel is, maar het ook te laten blijken.” Daarbij deelt de schrijver een screenshot van twee berichten over de acties van de Volkskrant.

Rutte heeft vanaf de NAVO-top in Madrid met afschuw naar de „vreselijke beelden” gekeken. De politie zal optreden tegen boeren die zich misdragen zoals dinsdagavond bij het huis van Van der Wal, zei hij. Deze groep „die het verpest voor de rest”, heeft volgens hem het recht op een gesprek voorlopig verspeeld.