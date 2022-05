Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas van Boerenpartij uitgelachen in debat: ‘Niet oké’

Een debat over de zorg is ontaard in een relletje tussen Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) en Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks. Toen Van der Plas een voordracht hield tijdens een debat, kreeg zij hoongelach over zich heen, waaronder van Ellemeet. En Van der Plas lijkt haar dat nog niet te hebben vergeven.

Duidelijk geïrriteerd was ze, Caroline van der Plas van de ‘Boerenpartij’. Toen zij tijdens het debat over de zorg een voordracht hield, kreeg ze hoongelach over zich heen. Ze vertelde over een maatschap van medisch specialisten, die het niet leuk vonden als de specialisten in loondienst moesten. „Nee, goh!”, zei Ellemeet, die naast Van der Plas zat. Veel gelach volgde.



'Ik zou graag willen om dat gelach achterwege te houden uit respect voor deze mensen die zorgen voor onze zorg.'- @lientje1967 in het debat #acutezorg 3/3 pic.twitter.com/Nq4bCYsag9 — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) May 27, 2022

Irritaties bij Caroline van der Plas

Het leidde tot irritaties bij Van der Plas, die haar voordracht stopte. „Nou, misschien kunt u even luisteren naar hun argument”, zei ze daarna cynisch. Later ging ze verder in op het gelach. „Dit is nou precies wat ik altijd bedoel. We maken hier beleid, zonder naar de mensen in de praktijk te luisteren. Ach, haha, zij willen lekker geld verdienen.”

Maar het zijn juist de mensen uit de praktijk die „serieuze argumenten aandragen”, aldus Van der Plas. „Het is heel aanmatigend om daar ‘haha’ over te doen. Ik zou graag willen om dat gelach achterwege te houden uit respect voor deze mensen die zorgen voor onze zorg.”

‘Was niet de goede reactie’

Corinne Ellemeet reageerde op Van der Plas, die zelf overigens ook wel eens de mist in gaat. Ze heeft spijt van het lachen. „Dat was niet de goede reactie. Daar heb je gelijk in. Volgende keer debatteren we door op de inhoud.” Wel zegt het Kamerlid van GroenLinks dat sommige reacties naar aanleiding van de tweet „niet ok zijn”. Op Twitter wordt Ellemeet inderdaad voor van alles uitgemaakt.

Daarin is Van der Plas het met haar collega eens. Maar, zegt ze er gelijk bij, „net als dat ik het hoongelach niet okay vond.” De politicus achter de Boerenbeweging lijkt daarmee de excuses van haar collega nog niet helemaal te accepteren.



