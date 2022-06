Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer boerenprotest met tractoren op snelwegen en in natuurgebied

Boeren voeren vanmiddag op meerdere plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op meerdere snelwegen, zoals de A67, de A28 en de A2, staan of rijden tractoren en kan het verkeer niet doorrijden. Ook is er een boerenprotest op een afrit op de N36 bij Ommen.

In de buurt van Hoogeveen op de A28 gaat het om ongeveer vijftig tractoren, en op de A2 bij Best om zeker veertig. Op de A67 staan ongeveer veertig trekkers bij Liessel tussen Eindhoven en Venlo. Erachter is een kilometerslange file ontstaan. Op de weg zijn hooibalen neergelegd. De politie probeert die met een busje en met de hand weg te halen.

Boerenprotest

Volgens Omroep Gelderland hebben trekkers al rijdend de rijbaan van de A30 geblokkeerd. En boeren verzamelen zich ook bij Winterswijk in Gelderland. Wat ze precies gaan doen en waar ze naar op weg zijn, is nog niet bekend. Ook in het Noord-Brabantse Schaijk verzamelen boeren zich.

Rijkswaterstaat verwacht dat op verschillende plekken „kleine plukjes boeren de weg op gaan”. Woensdag ging het nog om een grote groep en ging het om massale hinder, aldus een woordvoerster. „Dat zie je beter aankomen.” Omdat het nu om kleine groepen gaat, raadt zij weggebruikers aan de snelheid aan te passen. „Als jij 100 kilometer per uur rijdt en een boer 40, is het verstandig je snelheid aan te passen.”

Landbouwgrond

Er is ook een groep boeren aangekomen bij het natuurgebied Korenburgerveen in de buurt van Winterswijk. De tractoren waarmee zij het terrein op zijn gekomen, trekken giertanks en dragen mest. Dat blijkt uit interne communicatie van het boerenprotest.

Volgens de boeren was het gebied rondom het natuurgebied in de Achterhoek twintig jaar geleden landbouwgrond. Tegenwoordig is het een bufferzone, waarmee de natte veengrond en het droge boerenland van elkaar worden gescheiden.

‘Weet dat boeren zullen vechten voor hun toekomst’

Bart Kemp, van boerengroep Argreactie, deed vanochtend nog een laatste oproep om het boerenprotest tegen te houden. Als minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof haar plannen zou terugdraaien, zou het boerenprotest zijn afgelast. „Weet dat boeren zullen vechten voor hun toekomst”, aldus Kemp. „Hoelang en hoever ze zullen vechten, is aan hen.” Hij voegde daar voor de duidelijkheid aan toe dat de boeren hun strijd „zonder wapens moeten voeren”.