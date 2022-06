Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op plannen stikstofbeleid: ‘We zien dat het niet werkt’

Veel politieke partijen zijn kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. GroenLinks-leider Jesse Klaver steunt stikstofplannen van het kabinet wel, maar toont niet veel enthousiasme. Zo is hij kritisch over de voorgenomen investeringen in innovaties. Volgens Klaver kan het kabinet die beter schrappen.

„We zien dat het niet werkt”, aldus de GroenLinks-voorman. De miljarden euro’s aan subsidie die daar aan zijn uitgegeven hebben waarschijnlijk niet het beoogde effect gehad, verwacht hij. De subsidies zijn besteed aan innovaties zoals het zogeheten ‘koeientoilet’ of luchtwassers in stallen. Ook PvdA’er Joris Thijssen is sceptisch over innovatie als deel van de oplossing. Hij waarschuwt voor „sjoemelstallen” die op papier een lagere ammoniakuitstoot beloven, maar waar in de praktijk de natuur noch de boer iets mee opschiet

Stikstofbeleid

Desondanks wil Klaver de stikstofplannen aan een meerderheid helpen, iets wat volgens hem „hard nodig lijkt”. Veel partijen zijn erg kritisch over de plannen, onder meer over de kaart waarop staat hoeveel stikstof in bepaalde gebieden bespaard moet worden. Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat die aangepast wordt, omdat die volgens hem niet klopt. Zo moet volgens de kaart veel stikstof bespaard worden op Vlieland, terwijl daar vrijwel geen uitstoot is.

Het stikstofbeleid Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur, waardoor de overheid maatregelen neemt om de uitstoot hiervan te verminderen en de natuur te verbeteren. Veel politieke partijen en boeren zijn boos op de manier waarop het kabinet de zogenoemde ‘gebiedsgerichte aanpak’ twee weken geleden presenteerde. Op een kaart van Nederland werd met kleurcodes zeer gedetailleerd aangegeven in welk gebied de stikstof met welk percentage omlaag zou moeten.

Ook is er veel kritiek op de rol van de financiële sector in de stikstofcrisis. In de plannen van het kabinet dreigen de miljarden die daarvoor zijn vrijgemaakt bij banken terecht te komen in plaats van op het platteland, waarschuwt SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

Klem bij de Rabobank

Banken hebben de huidige crisis mede veroorzaakt door schaalvergroting in de landbouwsector te financieren, stelt Beckerman. Veel boeren zitten daardoor nu „klem bij de Rabobank”, aldus politicus. Als zij zich laten uitkopen, zijn zij een groot deel van het geld dat zij krijgen kwijt aan aflossing van hun schulden.

Volgens Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand zullen „die lui moeten meebetalen, eigenlijk terugbetalen wat ze ten onrechte hebben verdiend ten koste van de boeren, ten koste van de natuur en ten koste van de belastingbetaler”. Ze denkt aan een heffing voor de „grootverdieners aan dit drama”. Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt dat „banken en bedrijven die verantwoordelijk zijn moeten meebetalen”.

Banken grote winnaar van stikstofbeleid

Volgens Ouwehand heeft het landbouwbeleid van de afgelopen decennia „alleen maar verliezers opgeleverd”. Banken zijn daar een uitzondering op. „De Rabobank is maar wat rijk geworden van die voortdurende sturing op technologische innovaties, waarvoor boeren moesten aankloppen bij de Rabobank. Waarop de bank zei: dat kan, maar dan moet je wel uitbreiden”, schetst de politica.

De linkse partijen eisen ook zekerheid dat de stikstofruimte die met de kabinetsplannen wordt vrijgespeeld, op de juiste plek terechtkomt. „Gaat die naar de hoogste bieder of naar de sociale woningbouw?” vroeg Thijssen zich af. Ouwehand wil weten hoe het kabinet gaat „voorkomen dat de uitkoop weer linea recta de zakken van de Rabobank vult”.