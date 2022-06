Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sanne Wevers stapt uit Nederlandse turnploeg: ‘Onveilig sportklimaat’

Topturnster Sanne Wevers stapt uit de Nederlandse turnploeg. Wevers, die onder meer op de Olympische Spelen floreerde en een belangrijke positie heeft binnen de ploeg, kondigt vandaag aan dat ze zich terugtrekt. Waarom? Ze noemt het huidige sportklimaat binnen de selectie „onveilig”.

„Met veel pijn in het hart heb ik vandaag bij de KNGU aangegeven dat ik per direct uit de nationale selectie stap. Door het gedrag van een teamgenoot is er voor mij een aanhoudende onwerkbare situatie ontstaan. Hierdoor kan ik niet meer goed functioneren binnen ons team”, luidt de verklaring van Wevers.

De turnster geeft geen verdere uitleg over de situatie binnen de Nederlandse turnselectie en op welke teamgenoot zij duidt is ook niet bekend. „Het afgelopen half jaar heb ik er alles aan gedaan om deze situatie te veranderen. Door het ontbreken van regie vanuit de KNGU is dit helaas niet gelukt. Ik ben dus enorm teleurgesteld in de KNGU.”

„Dit zijn niet de normen en waarden waar ik voor sta en dit is voor mij geen gezonde topsportomgeving. Het is natuurlijk enorm pijnlijk dat ik dit besluit na 18 jaar turnen op topniveau heb moeten nemen”, schrijft Wevers. „Dit betekent concreet dat ik nu uit de nationale selectie stap, maar dit betekent niet dat ik stop als sporter. Ik ga de komende periode gebruiken om te onderzoeken hoe ik mijn toekomst ga invullen.”

Wangedrag binnen de turnwereld

Sanne Wevers is de zus van mede ploeggenoot Lieke Wevers en dochter van turncoach Vincent Wevers, die de afgelopen tijd negatief in het nieuws kwam. Hij was een van de 25 turncoaches die werd aangeklaagd wegens grensoverschrijdend gedrag. Na een onderzoek en rechtszaak besloot een tuchtcommissie dat het ontbrak aan bewijs. Maar aan de kant van de slachtoffers klonk dat het onderzoek piepte en kraakte. In haar verklaring benoemt Wevers ook nog haar vader. „Ik hecht er waarde aan te benadrukken dat de ervaringen van mijn vader Vincent met de KNGU geen enkele invloed hebben op mijn genomen besluit.”

Over de turnwereld komen steeds meer verhalen naar buiten over wanpraktijken en grensoverschrijdend gedrag. Deze aantijgingen begonnen in Amerika, waar onder meer Amerikaanse topturnsters aankaartten dat er zorgelijke praktijken afspeelden in de turnhal. En dit geluid sijpelde door in Nederland. Oud-turnsters Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes en Verona van de Leur spraken in de nieuwe documentaire De Gouden Lichting over de wanpraktijken in de turnzaal.