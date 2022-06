Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Misleidende’ finale Million Dollar Island zorgt voor woede op Twitter

Kijkers van Million Dollar Island zijn niet te spreken over de grote finale van het SBS 6-programma. In plaats van de beloofde prijzenpot van 1 miljoen euro gingen de drie finalisten uiteindelijk naar huis met ‘slechts’ een gezamenlijke 170.000 euro. Een bedrag dat de deelnemers bij elkaar sprokkelden via een spelconstructie die erg deed denken aan Miljoenenjacht. Een tv-quiz waarbij de spelers ook zelden een bedrag met zes nullen winnen.

Het programma, bedacht door John de Mol, krijgt er op Twitter dan ook flink van langs. Zo wijzen sommige mensen erop dat de totale prijzenpot van het programma maar 990.000 euro is. Een bedrag dat realistisch gezien nooit te winnen was door een enkel persoon. Verder vonden veel twitteraars het openen van de geldkoffers saai om naar te kijken en niet passen bij de rest van het format. Een aantal volgers van het programma spreekt dan ook van misleiding en zegt zich belazerd te voelen.

‘Misleidende’ finale Million Dollar Island

Helemaal onverwacht is deze uitkomst tegelijk niet. Eerder liet presentator Dennis van der Geest aan Metro al doorschemeren dat de prijs verdeeld zou worden over meerdere deelnemers. De oud-judoka sprak verder van een chaotisch en bizar sociaal experiment.

En bizar en chaotisch: dat was het zeker, op momenten. De emoties liepen in de finale dan ook hoog op. Zo moesten de kandidaten gisteren bijvoorbeeld een proef voltooien die wel erg leek op een Expeditie Robinson-proef. Ze moesten een toren bouwen van vijf verdiepingen, die op een wiebelend plankje staat. Met een touw houd je dat in evenwicht, maar dat is niet gemakkelijk. En als de toren valt, moet je helemaal opnieuw beginnen.

De allerlaatste ‘proef’ was gemakkelijker en leek dus nogal op Miljoenenjacht. De kandidaten moesten namelijk allerlei kistjes openen en elk kistje was 10.000 euro waard. In drie kistjes zaten echter bommen. Vond je zo’n bom, was je alles kwijt. Géén van de kandidaten kon dus een miljoen winnen. De uiteindelijke ‘winnaar’, Remy, ging er met de hoogste prijs vandoor. Hij opende twaalf kistjes en won 120.000 euro. Dat is precies wat er in het verkeerde keelgat schiet van kijkers. „Vuile leugenaars”, klinkt een reactie bijvoorbeeld. „Je gaat dus weet ik veel hoe lang op een eiland zitten om een miljoen te winnen, en blijkt in de finale dat je dat wel op je buik kan schrijven. Wie geeft zich hier nog voor op volgend jaar?”, vindt een ander.

Tweede seizoen

Alle kritiek ten spijt, de laatste uitzending van Milion Dollar Island is wel redelijk gevolgd. Met zo’n 470.000 kijkers was het na Hart van Nederland het best bekeken SBS-programma op zondag. Verder zal de afvalrace op het onbewoonde eiland binnenkort ook te zien zijn bij NBC in de Verenigde Staten. Talpa heeft zelf ook nog vertrouwen in het format. Het mediabedrijf zoekt namelijk nu al deelnemers voor een tweede seizoen dat in het najaar van start moet gaan. Je hiervoor aanmelden kan hier.

Hier een greep uit de reacties van kijkers:



Dat je het de kandidaten niet cadeau wil doen in de finale begrijp ik nog, maar zo’n zuur kansspelletje waarbij je van tevoren al weet dat niemand ver gaat durven gaan… Laat ze het dan verzilveren door opdrachten ofzo. Dit is zo slap #sbs #milliondollarisland — Daniël Z. (@danielznld) June 26, 2022



De winnaars van Million Dollar Island winnen respectievelijk € 10.000,-, € 40.000,- en € 120.000,-. Totaal dus maar € 170.000,-. Wat een leugenachtig schijtprogramma!!!!#milliondollarisland — René Polling (@renepolling) June 26, 2022



Sbs dit klopt echt niet. Dit kun je niet maken. Geef dan geen titel million dollar island. Dat is het gewoonweg miet. Niemand maakt daadwerkelijkkans op 1 miljoen! Echt slecht! #milliondollarisland — Bart Collet (@BartCollet) June 27, 2022



dit spel kan beter tienduizenddollarisland heten, want met die bom gaat niemand met veel geld naar huis, ik vond het een hartstikke leuk programma en verheugde me er elke zondag op, maar het einde is zwaar zwaar waardeloos #milliondollarisland — Monique Tielens (@MoniqueTielens) June 26, 2022



#milliondollarisland #mdi

Volgens mij hadden ze gezegd dat iedereen (als ze het volhielden) hun bandje(s) kon verzilveren. Dat werd aan de kijkers ook voorgespiegeld.

Waardeloos einde! Lekker goedkoop ook! — Mangoos (@MToonen) June 26, 2022

