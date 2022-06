Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Agractie doet ‘laatste oproep’ om ‘boerenopstand te voorkomen’

Boerenactiegroep Agractie doet een „laatste oproep” aan minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof om de kabinetsplannen over stikstof niet door te zetten. „Ga niet door op de ingeslagen weg. Laat een vreedzame actie niet escaleren in een boerenopstand”, zegt voorman Bart Kemp in een video, die vanochtend verscheen.

„Weet dat boeren zullen vechten voor hun toekomst”, aldus Kemp. „Hoelang en hoever ze zullen vechten, is aan hen.” De schapenboer die sinds 2019 het gezicht is van Agractie, zei vorige week tijdens het boerenprotest in het Gelderse Stroe al dat de Staat der Nederlanden „in oorlog” is met de „boerenrepubliek”. Hij voegde daar voor de duidelijkheid aan toe dat de boeren hun strijd „zonder wapens moeten voeren”.

Boerenopstand

In zijn nieuwste vlog roept hij de minister nogmaals op tot „zorgvuldig overleg” met de sector, om stikstofbeleid te maken dat kan rekenen op draagvlak op het platteland. „Keer terug van deze desastreuze plannen, ga in gesprek met ons over fundamenteel ander beleid.”

Ook vandaag hangen weer boerenacties in de lucht. Zo is een groep boeren van plan om in Groningen grensovergangen naar Duitsland te gaan blokkeren. Ze willen rond 20.00 uur verzamelen in Ter Apel. „We gaan de grenzen sluiten voor stikstof”, zegt Henk Wortelboer uit Jipsingboertange, een van de actievoerders. Het idee is om ook andere grensovergangen „af te sluiten”. Daarmee willen de boeren wijzen op verschillen in het stikstofbeleid tussen Nederland en Duitsland, waar de regels soepeler zijn. De boeren kiezen voor een actie in de loop van de avond om „de burgers niet teveel tot last te zijn”.

Farmers Defence Force

Een centrale organisatie is er deze keer niet. Voorzitter Mark van den Oever van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) maakte gisteravond bekend dat boeren vandaag vanaf 12.00 de weg op zullen gaan, maar hij zei erbij dat FDF die acties niet coördineert.

LTO Nederland blijft bij de lijn dat acties „passend en waardig” moeten zijn, laat voorzitter Sjaak van der Tak weten. „Wij hebben geen bemoeienis met deze wilde acties.” De voorzitter van de land- en tuinbouworganisatie voegt eraan toe dat het van belang is „om bij acties de samenleving te betrekken en daarmee achter ons te houden”.