Boeren protesteren weer bij huis minister Van der Wal: ‘Onacceptabel’

Er zijn vanavond niet alleen boerenprotesten op het Mediapark in Hilversum, maar ook bij het woonhuis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Een groepje protesterende boeren heeft zich vanavond daar weer verzameld.

De bewindsvrouw is zelf niet thuis, laat een woordvoerder van de minister weten. Het is de tweede keer dat boeren bij de Gelderse woning van de minister protesteren.

‘Onacceptabel maar niet strafbaar’

De boeren zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet. Toen deze plannen ruim twee weken geleden werden gepresenteerd, trokken ze ook al naar het huis van Van der Wal. Die ging toen het gesprek aan, maar gaf ook aan dat haar kinderen trillend van angst binnen zaten.

In de politiek is de actie destijds scherp veroordeeld. Het kabinet noemde betogen bij het woonhuis van een bewindspersoon onacceptabel. Maar er is niets tegen te doen zolang er niets strafbaars gebeurt. Na het vorige protest is de beveiliging bij de minister opgevoerd, onder meer met een preventieve politiepost. Desondanks lukte het een aantal trekkers toch weer bij Van der Wals huis te komen.



Inmiddels voor de woning minister #boerenprotest pic.twitter.com/eknlM11jbB — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) June 27, 2022

„Wanneer zelfs een preventieve politiepost voor de deur van de minister en haar gezin ze niet meer tegenhoudt… Diep, diep triest. En ondermijnend voor onze democratische samenleving”, twitterde D66-fractieleider Jan Paternotte naar aanleiding van het nieuwe protest.

LTO Nederland keurt actie af

Boerenbelangenvereniging LTO Nederland keurt het af dat demonstrerende boeren opnieuw naar het woonhuis van minister van der Wal zijn gegaan.

„LTO is niet betrokken bij de acties. Ze laten zien hoe hard de kabinetsplannen inslaan. Boeren worden geconfronteerd met onhaalbare doelen, zonder toekomstperspectief. De situatie zorgt voor een gevoel van ‘einde oefening’. Ook onze bestuurders en ledencontactcentra worden platgebeld door bezorgde leden, de emotie is groot. We roepen iedereen op om dat passend en waardig te uiten en het draagvlak in de samenleving te behouden. Dat betekent ook, zoals eerder gezegd: niet bij politici thuis”, aldus de werkgeversorganisatie voor boeren en tuinbouwers.

Van der Wal doet aangifte van doodsbedreiging

Van der Wal deed vrijdag nog aangifte van een doodsbedreiging en van opruiing tegen de eigenaar van een vrachtauto. Op de achterzijde van de vrachtwagen staan de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met hun sterfdatum. Daaronder staat de naam van de minister, een kruis en een vraagteken.

De truck-eigenaar liet een dag later via zijn advocaat weten dat hij is geschrokken van alle media-aandacht. Hij wil in een gesprek graag zijn excuses aanbieden omdat het nooit zijn bedoeling is geweest om te bedreigen of intimiderend over te komen of om de minister iets aan te doen.

Het is nu eerst aan het Openbaar Ministerie, laat de woordvoerder van de minister weten. Er wordt geen gesprek aangegaan met de eigenaar van de vrachtwagen.