Nieuwe coronagolf? De Nijmeegse vierdaagse maakt zich geen zorgen

Stichting De 4Daagse en de organisatie van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen maken zich nog geen zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen. Alleen als de 1,5 meter afstandsregel terugkomt zal het niet doorgaan, aangezien dat onmogelijk te realiseren is. Dat laat Vierdaagsemarsleider Henny Sackers weten.

Aan de Vierdaagse doen ruim 40.000 wandelaars mee. De feesten trekken in een week tijd ruim 1,5 miljoen bezoekers. De Vierdaagse en de bijbehorende feesten gingen de afgelopen twee jaar niet door vanwege de coronacrisis. Nu ligt er voor beide evenementen een flexibel scenario klaar, zeggen de organisaties. Daarin is ruimte voor coronamaatregelen die mogelijk terugkeren, zoals het dragen van mondkapjes. De Vierdaagsefeesten maakt een druktemeter, zodat bezoekers op elk moment kunnen zien waar minder drukke plekken in het Nijmeegse centrum zijn.

Nijmeegse vierdaagse

Stichting De 4Daagse is volgens Sackers al maandenlang elke twee weken bijgepraat door medici over de stand van zaken rond corona. Eind april kregen zij al een waarschuwing dat er in de zomer mogelijk een nieuwe omikronvariant zou opduiken. „We kunnen zo nodig naar een scala aan maatregelen grijpen, van het verspreiden van flesjes desinfecterende gel tot aan geen handcontact bij de start- en finishbureaus. Kamp Heumensoord, waar 7000 militairen overnachten, kan ook strak geregeld worden. En deelnemers moeten natuurlijk zelf beslissen wat ze voor zichzelf verantwoord vinden.”

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt snel. In de afgelopen week kregen 26.462 mensen na een bezoek aan een GGD-testlocatie te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds 12 april. Omdat zelftesten niet worden meegenomen, is het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger.

Nieuwe coronagolf

Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat het in zeven dagen tijd 15.526 positieve tests had geregistreerd. Dit betekent dat het het aantal bevestigde besmettingen in een week met 70 procent is gestegen. In twee weken is het aantal bijna verdrievoudigd.

De stijging kun je volgens het RIVM „door heel Nederland en onder alle leeftijdsgroepen” zien. De toename komt door de opkomst van nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus. Die kunnen de afweer beter omzeilen, maar mensen lijken er niet zieker van te worden. Ook in andere landen neemt het aantal besmettingen daardoor toe.