RIVM: bewoners bij Tata Steel krijgen vaker hartmedicijnen

Mensen die dicht bij staalfabriek Tata Steel wonen krijgen vaker medicijnen tegen hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes dan mensen buiten de regio IJmond. Dat concludeert het RIVM na onderzoek.

Volgens het gezondheidsinstituut krijgen inwoners van Beverwijk en Velsen 11 tot 16 procent vaker deze medicijnen voorgeschreven. Voor aandoeningen aan de luchtwegen bij volwassenen is dat 5 tot 10 procent vaker. Er zijn voor kinderen niet vaker medicijnen voor luchtwegaandoeningen voorgeschreven, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weten in het rapport.

Gezondheidsrisico’s bewoners bij Tata Steel

Het instituut deed onderzoek naar de invloed van luchtkwaliteit in de IJmond op de gezondheid van bewoners in deze regio. Daarbij is gekeken naar hoe vaak bewoners tussen 2008 en 2019 voor het eerst medicijnen hebben gekregen voor bepaalde aandoeningen. Het gaat om ziekten die te maken kunnen hebben met fijnstof en stikstofoxiden in de lucht.

Het is niet de eerste keer dat gezondheidsrisico’s in verband worden gebracht met de staalfabriek. In januari van dit jaar heeft de directeur van Tata Steel zelfs toegegeven dat het bedrijf te laat is begonnen met het vergroenen van het productieproces. Dat vertelde hij in een interview met NH Nieuws. De kritiek op het bedrijf, dat als grote vervuiler te boek staat, heeft het proces volgens Hans van den Berg wel versneld.

Surfers merken slechte waterkwaliteit op in IJmuiden

Volgens Van den Berg moet er nog veel verbeterd worden. „Altijd dat verhaal van de waslijn, waar je met je vinger een laagje stof van Tata Steel vanaf kunt halen. Dat is niet meer van deze tijd. Dat wil je toch niet meer? Dat was vroeger misschien normaal, maar nu toch niet meer?”, zegt hij.

In september van vorig jaar keerde gemeenten in de IJmond zich tegen de vervuiling en overlast van Tata Steel. De wethouders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zeggen niet langer te accepteren dat de staalfabrikant de gezondheid van de IJmondbewoners bedreigt. Daarnaast klagen duizenden bewoners de staalfabriek aan. Ook surfers uit IJmuiden maken zich als jaren lang zorgen over hun gezondheid.

Vervuiling

Zo zegt Valéry Bosch van Surfrider Foundation Holland Coast in een interview met De Volkskrant dat „als je bij Wijk aan Zee gaat surfen, je niet om Tata Steel en hun vervuiling heen kan.” En wat bleek? Even een rondje vragen bij andere surfers, en ook zij hadden weleens klachten gehad. In een onderzoek zagen zij dat de zware metalen en andere chemicaliën in het nabijgelegen mariene milieu, ook de oceaan en de stranden in het gebied verontreinigen.