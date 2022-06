Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau van begin 2010: ‘Meer moeite met rondkomen’

De betalingsachterstanden op hypotheken is op het niveau van dat van begin 2010. Eind april dit jaar hadden ongeveer 35.000 Nederlanders een betalingsachterstand van meer dan drie maanden op hun hypotheek voor de eigen woning. Begin 2010 waren dat er nagenoeg evenveel.

Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer, een statistisch rapport van Stichting BKR over betalingsachterstanden. Tijdens de piek van de kredietcrisis in 2015 hadden maar liefst nagenoeg 90 duizend Nederlanders een betalingsachterstand van minimaal drie maanden op de hypotheek voor hun eigen woning.

Huidige economische ontwikkelingen stemmen somber

In mei dit jaar was de inflatie ruim 10 procent hoger dan het jaar ervoor. De gemiddelde hypotheekrente bij tien jaar vaste rente is inmiddels opgelopen van 0,98 procent in september 2021 naar 2,89 in mei dit jaar. Dit terwijl de energieprijzen op recordhoogte staan en het consumentenvertrouwen volgens het CBS nog nooit zo laag is geweest.

📊 Over de Hypotheekbarometer Met de Hypotheekbarometer geeft Stichting BKR inzicht in trends en ontwikkelingen en een actueel beeld van het aantal mensen in Nederland met een betalingsachterstand of een restschuld op de hypotheek van de eigen woning.

‘Meer moeite met rondkomen’

Bestuursvoorzitter van Stichting BKR, Peter van den Bosch, zegt over de cijfers: „De recente economische ontwikkelingen zijn reden tot zorg. Onder andere door de geopolitieke ontwikkelingen, hoge inflatie, stijgende energieprijzen en de rentestijging lijken we op een kantelpunt te zitten. Met name de inflatie en stijgende energieprijzen zorgen er voor dat lagere inkomens, maar ook middeninkomens meer moeite hebben met rondkomen.”

Daarnaast hebben mannen vaker een betalingsachterstand op een hypotheek dan vrouwen. Eind april ging het om bijna 21 duizend mannen en 13 duizend vrouwen. Het is onbekend of mannen ook vaker een hypotheek hebben dan vrouwen. Hypotheken worden bij Stichting BKR alleen geregistreerd als er een betalingsachterstand is van minimaal 3 maanden. Daarmee is 62 procent met een betalingsachterstand op de hypotheek een man.

‘Consumenten doen er alles aan om hypotheek te blijven betalen’

„Zoals ook uit de hypotheekbarometer blijkt, zullen consumenten er alles aan doen om hun hypotheek te blijven betalen, terwijl andere rekeningen dan blijven liggen. Een dalende koopkracht zal daarom vertraagd te zien zijn in de hypotheekbarometer. Positief nieuws is dat heel veel consumenten inmiddels hun hypotheekrente langdurig hebben vastgezet, waardoor zij minder vatbaar zijn voor stijgende rentes”, zegt Van den Bosch.