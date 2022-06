Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

RIVM wist vooraf dat ziekenhuizen eerste coronagolf niet aankonden, maar ministerie liet info achterwege

„Ziekenhuizen ontlasten”, „tekort ic-capaciteit” en „het overstromen van de ziekenhuisbedden”, dit soort uitspraken klonken veelal als argument voor de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. Nu blijkt echter dat het RIVM al voor de eerste coronagolf wist dat ziekenhuizen een covid-uitbraak niet aan konden. Alleen informeerde niemand de ziekenhuizen hierover.

Dat staat namelijk in een concept-memo van het RIVM, schrijft de NOS vandaag. Op 9 februari 2020 deelde het RIVM een risicoanalyse met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze memo baseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op data uit China en andere internationale onderzoeken.

RIVM wist dat ziekenhuizen coronagolf niet aan konden

En daarin stond vermeld dat Nederlandse ziekenhuizen niet in staat waren zich tegen een coronagolf te wapenen. Het aantal besmettingen groeide namelijk te snel. De conclusie was dan ook helder: „In Nederland zijn circa 37.000 ziekenhuizenbedden, waaronder 1.208 operationele ic-plekken. Deze capaciteit is onvoldoende”, staat in de memo. De zorgvraag zou uitstijgen boven de beschikbare capaciteit.

Maar er was dus klaarblijkelijk niemand die het nodig vond om de ziekenhuizen zelf daarover te informeren. Het RIVM laat aan de NOS weten dat het ministerie van Volksgezondheid op de hoogte was en verantwoordelijk was voor de maatregelen. Volgens het RIVM had het ministerie dan ook de taak om ziekenhuizen in te lichten. Waarom VWS dit niet deed? Dat wil het ministerie niet uitleggen aan de omroep. Een woordvoerder verklaarde dat „dit een van de scenario’s is die destijds zijn besproken”.

Ziekenhuizen niet op de hoogte en geen uitbreiding ic-capaciteit

IC-hoofd en coronadeskundige Diederik Gommers reageert, samen met andere betrokken artsen, op het nieuws en legt uit dat hij onaangenaam verrast is. Volgens hem is het een gemiste kans dat deze informatie niet gedeeld werd met de ziekenhuizen. „Als we dit hadden geweten hadden we een stuk eerder kunnen opschalen, dat zou veel stress hebben gescheeld.”

Overigens bleek uit de meest recente langetermijnplannen van zorgminister Ernst Kuipers dat er ook deze keer bezuinigd is op de ic-capaciteit en er niet wordt uitgebreid. Iets wat veel mensen, na de tweejarige pandemie, verbaast. Onder meer oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levie maakt zich daar zorgen over.