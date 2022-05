Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voetballer Quincy Promes nu ook verdacht van drugssmokkel

Na poging tot moord blijkt profvoetballer Quincy Promes ook verdacht te worden van de smokkel van drugs naar Australië. Dat melden bronnen rond het onderzoek in de zaak aan Nieuwsuur.

Er komen steeds meer details naar buiten in de zaak tegen de voetballer, die al verdacht wordt van poging tot moord op zijn neef na een steekpartij in Abcoude in 2020. Nu is er ook bewijs dat de nieuwe verdenking ondersteund. Dat bewijs is afkomstig van de mobiele telefoon van Promes en van versleutelde berichten die de politie wist te onderscheppen.

Telefoon werd afgeluisterd

De bronnen rond het onderzoek bevestigen dat Promes in beeld is vanwege zijn betrokkenheid bij drugshandel en dat daarom zijn telefoon werd afgeluisterd. Eerder werd al duidelijk dat de voetballer tijdens een telefoongesprek met zijn familie bekende dat hij zijn neef heeft neergestoken, iets wat hij altijd ontkend heeft. Op dat moment wist hij niet dat zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd.

Ook blijkt nu dat Promes probeerde om uit handen van justitie te blijven door het slachtoffer van de steekpartij geld te bieden. Twee vrienden van de voetballer zouden het slachtoffer in 2020 hebben bezocht. Ze boden hem 20.000 euro als hij een verklaring zou tekenen waarin hij beloofde zijn aangifte in te trekken.

Op de telefoon van Promes werden geluidsfragmenten van de intimidatie gevonden. Eén van de twee vrienden is inmiddels in België tot vier jaar cel veroordeeld vanwege een cocaïnezaak in Antwerpen.

Promes mocht toch spelen op EK

Er spelen nog veel vragen over afhandeling van de zaak rond Promes. Zo is het nog altijd niet duidelijk hoe het kon dat de voetballer, ondanks twee zware verdenkingen, mee mocht spelen op het EK voetbal vorig jaar zomer. Volgens de bronnen van Nieuwsuur zou de KNVB toen ook op de hoogte zijn geweest van de zaak, maar de voetbalbond ontkent dit.