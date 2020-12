Ajacied Promes ontkent betrokkenheid bij steekpartij

Aanvaller Quincy Promes van Ajax ontkent iedere betrokkenheid bij de steekpartij waarvoor hij vanochtend is gearresteerd. Dat laat de advocaat van de 47-voudig international in een schriftelijke reactie weten.

De 28-jarige voetballer betwist uitdrukkelijk de beschuldiging. „Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse. Promes werkt volledig mee aan het onderzoek”, laat de advocaat weten.

Gewond

De 28-jarige Amsterdammer werd vanochtend gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude in juli. Volgens De Telegraaf raakte een familielid van Promes zwaargewond. De man liep onder meer zeer ernstig knieletsel op. Hij deed volgens de krant een maand geleden aangifte bij de politie.

Promes werd zondag verhoord en blijft in ieder geval tot maandag vastzitten. Maandag wordt de Amsterdammer weer verhoord en gaat het onderzoek verder.

Ajax

Ajax heeft nog geen inhoudelijke reactie gegeven op de beschuldigingen aan het adres van de voetballer. De club zegt het nog te vroeg te vinden voor een inhoudelijke reactie. „Het is een vervelende kwestie”, zegt een woordvoerder van Ajax via de clubleiding. „Maar als je ergens van wordt beschuldigd, dan wil dat nog niet zeggen dat je het hebt gedaan. Het is dus nu te voorbarig om er vanuit Ajax iets over te zeggen. De woordvoering loopt via zijn advocaat.”

Lees ook: Verstappen sluit Formule 1-seizoen af met zege in Abu Dhabi