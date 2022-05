Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3 trucjes om meer te sparen met minimale inspanning

In principe zou sparen makkelijk moeten zijn: je geeft minder geld uit dan dat er binnenkomt. Maar we weten allemaal dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Lukt het sparen bij jou maar niet? Probeer dan deze drie trucjes eens.

Van ‘uit het zicht’ sparen tot je woorden ombuigen, zo houd je je brein als het ware voor de gek en help je jezelf om meer geld opzij te zetten.

Trucjes om meer te sparen

Deze trucjes vereisen minimale inspanning. Je hoeft bijvoorbeeld geen hele overzichten te maken van je uitgaven, waarvan je toch wel weet dat je het niet gaat doen. Kijk welke het best bij jou past en zie je spaarrekening groeien.

1. Gebruik meerdere banken

Out of sight, out of mind, zeggen ze ook wel. Dit principe kun je ook heel makkelijk gebruiken om meer te sparen. Ben jij iemand die maar geld blijft halen van zijn spaarrekening? Dan is het helemaal handig om op te letten bij dit trucje.

Het idee is simpel: open een rekening bij een andere bank om ‘uit het zicht’ te sparen. Als je vervolgens ook nog eens een automatische inschrijving instelt naar deze spaarrekening, spaar je zonder ook maar een vinger uit te steken.

Omdat je spaargeld ergens staat waar je er niet meteen mee wordt geconfronteerd als je jouw bank-app opent, is de verleiding minder groot om geld van je spaarrekening af te halen en zal je flink sparen zonder er ook maar verder bij te na te denken.

Je kunt deze tip ook nog verder toepassen, door naast het sparen op een andere spaarrekening bijvoorbeeld een rekening te openen speciaal voor je boodschappen of juist leuke uitgaven. Op is op, dus als het einde van het geld nadert, maar de maand nog niet, zal je creatieve manieren moeten vinden om het toch te redden. Let op: het openen van een rekening kost in sommige gevallen wel geld. Houd daar dus rekening mee. Toch levert het vaak wel meer op dan dat het kost.

2. Waar zeg je nee tegen als je ja zegt tegen deze aankoop?

Sta je op het punt om iets te kopen? Vraag jezelf dan af waar je nee tegen zegt. Bijvoorbeeld: ‘Als ik ja zeg tegen deze GoPro van 400 euro, waar zeg ik dan nee tegen?’ Deze tip werkt nog beter als je van tevoren een financieel doel hebt bedacht, zoals een koophuis, nieuwe auto of vakantie en bovendien weet hoeveel je daarvoor moet sparen.

3. Verander je woorden en daarmee je mindset

Wist je dat het woord ‘budget’ bij veel mensen dezelfde reactie in de hersenen geeft als het woord ‘dieet’? Alleen het woord geeft mensen al het gevoel dat ze zichzelf iets ontnemen, zelfs als dat eigenlijk wel meevalt.

Bij een budget stel je weliswaar een limiet op voor hoeveel je van jezelf mag uitgeven, maar uiteindelijk krijg je er iets voor terug: het bereiken van je spaardoel. Vermijd het woord budget dan ook en buig de definitie in je hoofd om van ‘limiteren’ naar ‘vrijheid creëren’.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het woord noodpotje. Wie wil er nou sparen voor een crisis of probleem? Daar willen we liever niet aan denken. Noem het daarom een stressvrij potje, of slaap-lekker-potje en leg de focus op het gevoel dat het potje creëert.

WorkJuice deelt dagelijks praktische tips en tricks op het gebied van carrière en geld. Of dat nou gaat om solliciteren, sparen of productiviteit – zodat je elke dag weer 1 procent bent gegroeid ten opzichte van de dag ervoor.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.