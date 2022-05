Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe een zero-based budget je helpt meer te sparen

Een zero-based budget moedigt je aan om elke euro van je maandelijkse inkomen uit te geven. Dat betekent overigens niet dat je al je geld moet uitgeven aan online shopsessies. Het idee achter zero-based budgeting is dat je elke euro een doel geeft. Hoe werkt deze methode?

En misschien nog wel belangrijker: hoe gaat het je helpen meer te sparen?

Wat is een zero-based budget?

Zero-based budgeting is een methode die sommige mensen gebruiken om grip te krijgen op hun financiën en zo meer te kunnen sparen. Hierbij stel je een budget op waarbij je inkomen minus je uitgaven gelijk moet zijn aan nul.

Zoals we al zeiden betekent dit niet dat je al je geld over de balk moet smijten bij deze methode. In je budget neem je niet alleen je vaste lasten, boodschappen en kleding mee, maar ook het bedrag dat je wil sparen, het eventueel afbetalen van je schulden of het bedrag dat je elke maand wil beleggen. In andere woorden: voor elke euro die er binnenkomt, bepaal je een doel.

Veel mensen moeten er niet aan denken om met een budget te werken, omdat ‘ze willen blijven genieten in het leven’. Toch zijn er genoeg redenen om fan te zijn van budgetteren. Hoewel de activiteit zelf misschien niet het leukste is wat je zal doen in je leven, zijn die mooie reis, je eigen koophuis of die andere droom dat wél. En het is je budget dat je daar brengt.

Bovendien zijn een zero-based budget en genieten geen tegenovergestelde begrippen. Ze kunnen heel goed samengaan. Natuurlijk wil je door te budgetteren geld overhouden, maar dat betekent niet dat je in je budget geen ruimte kunt maken voor de dingen waar je blij van wordt.

Voorbeeld zero-based budget

We maken een voorbeeld van een zero-based budget met een inkomen van 2.500 euro.

Huur of hypotheek: €550

Boodschappen: €300

Gas, water & licht: €75

Auto: €200

Horeca: €150

Verzekeringen: €150

Abonnementen: €50

Vrije tijd: €200

Kleding: €100

Verzorging: €50

Interieur: €50

Huishoudelijke kosten: €100

Afbetaling studieschuld: €75

Vakantie spaarpot: €100

Beleggen: €100

Sparen: €250

Bedrag over: €0

In het voorbeeld zijn we er even vanuit gegaan dat jij alleen een budget opstelt, maar je kunt dit natuurlijk ook samen met je partner doen.

Het fijne aan een zero-based budget is dat je zelf bepaalt welke kostenposten je hebt en hoeveel je daaraan uit wil geven. De één zal bijvoorbeeld geen 50 euro per maand kwijt zijn aan verzorging, maar is meer kwijt aan het bestellen van take-away bij zijn favoriete restaurant. Deze persoon zal dus een groter potje maken voor horeca.

Door een zero-based budget heb je niet alleen overzicht over je financiën. Naarmate je langer bezig bent met deze methode, kun je steeds meer gaan tweaken aan de kostenposten. Misschien kun je besparen op je abonnementen of kun je je huis verduurzamen om op je energiekosten te besparen. Het overgebleven geld kun je overhevelen naar de kostenpost ‘sparen’.

Hoe start je met een zero-based budget?

Je kunt een zero-based budget niet maken met nattevingerwerk. Je zal er dus echt even een middag voor moeten gaan zitten om te kijken waar je geld de afgelopen maanden is heengegaan. Of je dit met pen en papier doet, of een overzichtelijk Excel-bestand maakt, is helemaal aan jou.

Wanneer je erachter bent hoeveel je de afgelopen maanden aan bepaalde categorieën hebt uitgegeven, kun je een realistisch budget opstellen. Dan komt pas het echte harde werk natuurlijk: je aan je budget houden.

Je zal gedurende de maand moeten bijhouden wat je uitgeeft en hoeveel je nog in elke categorie over hebt. Als jij jezelf een kledingbudget van 100 euro hebt gegeven, dan weet je dat je niets meer ‘mag’ kopen als je daar bijna aan zit.

Het zware werk uit handen

Een zero-based budget bijhouden kost je dus wel tijd, energie en moeite. Maar in ruil daarvoor krijg je grip op je financiën, minder geldzorgen, meer rust in je hoofd en een groeiende spaarrekening. Lijkt het bijhouden van je uitgaven je toch niets voor jou? Dan kun je altijd nog overwegen om een budget app te downloaden die een groot deel van het zware werk voor je uit handen neemt.

Zo blijven er geen excuusjes meer over en zal je toch echt aan je financiën moeten gaan werken. Je toekomstige zelf is je dankbaar!

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.