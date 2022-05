Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Personeelstekort? Oud-ministers komen niet aan de bak: ‘Vicieuze cirkel’

Lassers, schilders, obers, bouwvakkers, verplegers, leraren: er is een groot tekort aan. Toch komt driekwart van de oud-ministers tegenwoordig maar moeilijk aan een nieuwe baan, zo laat RTL Nieuws weten. Dat valt volgens Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) niet met elkaar te rijmen.

Kees Verhoeven (D66) daarentegen gunt bewindsleden „een periode van bijkomen en bezinning” na een „loodzwaar ministerschap”. Ook columnist Sander Schimmelpenninck vindt de tweet van het BoerBurgerBeweging-kamerlid maar kort door de bocht. „Perfect voorbeeld van een vicieuze cirkel: Nederlandse politici zijn zo onderbetaald en ondergewaardeerd, dat er alleen nog maar clowns de politiek in willen, die vervolgens het aanzien nog verder uithollen”, laat hij weten op Twitter.

Oud-ministers

Dat het voor oud-ministers moeilijk is om aan een baan te komen, blijkt wel uit het nieuwe beroep van voormalig CDA’er Rendert Algra. Als oud-Kamerlid helpt hij voormalig politici om weer aan een baan te komen. „Een heleboel mensen, ook werkgevers en opdrachtgevers, weten niet wat een minister nou eigenlijk doet en wat-ie kan”, laat Algra weten aan RTL Nieuws. „Onbekend maakt onbemind. Dus nemen ze niet het risico om een minister in dienst te nemen.”



Overigens komt het bericht van @RTLnieuws ook te vroeg. Alsof je een paar maanden na een loodzwaar ministerschap al een nieuwe baan hebt. Het is allemaal zo hijgerig. — Kees Verhoeven (@KeesVee) May 29, 2022

Eén ding is zeker: de discussie houdt de gemoederen bezig op Twitter. Zo vindt de een dat ministers inderdaad ondergewaardeerd worden en zegt de ander dat ze niet zo moeten zeuren en gewoon aan de bak moeten. Als voorbeeld kijken velen naar Fred Teeven, die na zijn politieke carrière aan de slag ging als buschauffeur. „Ik denk dat ze allemaal wel aan de lobby-bak komen uiteindelijk”, klinkt het op Twitter. „En zo niet dan hebben ze vast wel meer gespaard in die korte tijd dan wij in ons hele leven. Hoeven we geen medelijden mee te hebben.”

‘Nederlandse politici onderbetaald’

Daar is een ander het niet mee eens. „Nederlandse politici zijn zeker onderbetaald. We hebben het veel te weinig over geld in de Nederlandse maatschappelijke discussie, maar dat maakt het probleem alleen maar groter.”



Net of iedereen zomaar schilder, lasser of verpleegkundige kan worden. #vakmensen Zullen we daarbij met het invoeren van de ‘nieuwe bestuurscultuur’ ook stoppen met deze goedkope tweetjes.. https://t.co/FX72pBgWVw — Derk Boswijk (@DerkBoswijk) May 29, 2022



Onderbetaald zijn ze geenszins, wie z’n werk goed doet oogst juist veel waardering, de meesten zijn bovendien geen clowns en de RT van oud-politicus voor D66 Kees Verhoeven is opmerkelijk: pic.twitter.com/pQsa4ELvFR — Wierd Duk (@wierdduk) May 29, 2022



