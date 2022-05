Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Satire of smakeloos? Kritiek op Even Tot Hier na baby Baudet-grap

De satirische nieuwsshow Even Tot Hier kan normaliter op lovende reacties rekenen, maar afgelopen weekend was er ook kritiek. Meerdere kijkers vonden dat presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe een stap te ver gingen met een grap over de ongeboren baby van Forum voor Democratie-frontman Thierry Baudet.

Even Tot Hier krijgt terecht veel lof voor hun scherpe kijk op het nieuws. Ze zoeken daarbij echter wel vaak het randje op. Meestal pakt dit goed uit en weten Van der Laan en Woe precies de vinger op de zere plek te leggen. Het resultaat is een ijzersterke satirische nieuwsshow met hoge kijkcijfers. Helaas konden afgelopen weekend niet alle 1,3 miljoen kijkers lachen om een Baudet-grap.

Even Tot Hier vergelijkt KLM met baby baudet

De lijsttrekker van Forum voor Democratie werd in een korte grap over KLM op de hak genomen. Thierry Baudet was niet het hoofdonderwerp, maar werd meegenomen in een Even Tot Hier-item over onze grootste vliegtuigmaatschappij. Hierbij ging het vooral over de enorme bedragen die door onze overheid in de KLM gepompt worden. Keer op keer moet „onze trots” gered worden van de ondergang.

Volgens Niels van der Laan en Jeroen Woe is de KLM al vanaf het begin een bodemloze put, of zoals de Even Tot Hier-heren het zeiden: „Al bij de geboorte van de KLM was het duidelijk dat het niks ging worden. Een beetje hetzelfde als de baby van Thierry Baudet.” Een grap die op Twitter niet heel goed viel.

Grap valt niet lekker op Twitter

Volgens verschillende twitteraars gaat Even Tot Hier te ver met deze grap. Dat Baudet zelf hard aangepakt wordt, vinden de meesten geen probleem. Maar om zijn ongeboren kind nu al weg te zetten als een mislukking, kunnen velen niet waarderen.



Die “grap” over de baby van #Baudet kan echt niet, wat je ook van hem mag vinden. #eventothier — Michel 🇳🇱🇮🇱 (@Michel1401) May 28, 2022



#eventothier de "grappen" over ongeboren kind van #Baudet gaan echt alle perken te buiten. Tuurlijk mag je alles zeggen, of grappen maken, maar het is uiterst smakeloos en zeer, zeer triest. Als je een leuk gezellig programma op za-avond wil maken heb je dit niet nodig. #zwakte — JHMW (@JHMW1) May 28, 2022



Grapje over Baby van #baudet Twitterbagger bereikt #eventothier Jammer, ik vond ze best leuk. Tot hier en niet verder. Uitzetten en nooit meer aan. — Gerard Haast (@GerardHaast) May 28, 2022



Wat een onsmakelijke grap bij #eventothier over het kind van @thierrybaudet echt, van kinderen blijf je af @BNNVARA 🤮🤮🤮😭😭😭😭 — Paula (@Paula12437095) May 28, 2022



#eventothier teruggezien. En hoe goed, geestig, knap, en waar het item over #KLM ook was ( gaat dat zien) en hoe weergaloos dat koor ook zong en hoe aandoenlijk Miguel ook was met z'n poffertjes; de grollen mbt de ongeboren baby van de heer en mevrouw B?

Niet grappig, ongepast. — Nettie Klompsma (@KlompsmaNettie) May 28, 2022

Twitter is echter wel een plek waar de vocale minderheid regeert, dus het is nog maar de vraag of de meerderheid van de kijkers deze mening deelt. Het lijkt er in ieder geval niet op dat de oproep om Even Tot Hier te cancelen op veel steun kan rekenen.

Even tot Hier en Thierry Baudet

Vorige jaar kreeg Even Tot Hier overigens nog veel lof voor een grap over Baudet. Niels Van der Laan en Jeroen Woe maakten toen onderstaand nummer over het vertrek en de onvermijdelijke terugkeer van Thierry Baudet bij Forum voor Democratie.