Hilariteit op Twitter vanwege foto’s van politici toen ze ‘jong’ waren

Vandaag werden de eerste gezonde mensen onder de 18 uitgenodigd voor een coronavaccinatie. Dat zijn mensen die geboren zijn in 2004 en dus dit jaar 17 zijn geworden, of binnenkort hun 17e verjaardag vieren. Genoeg reden om een aantal politici te ‘verjongen’. En dat zorgt op sociale media voor heel wat hilariteit.

Jan Patternotte tweet namelijk elke keer als er een nieuw geboortejaar aan de beurt is, welke BN’ers dat jaar geboren zijn. Maar nu 2004 aan de beurt is, gooit hij het over een andere boeg. Hij heeft een aantal politici ‘jong’ gemaakt met een app. Sommige zijn zichtbaar jonger, zoals bijvoorbeeld Kees van der Staaij en Ferdinand Grapperhaus, maar het lijkt alsof Rob Jetten helemaal niet is bewerkt.

Van links naar rechts: Kees van der Staaij, Lilian Marijnissen, Hugo de Jonge, Ferdinand Grapperhaus. Tweede rij: Gert-Jan Segers, Henk Krol, Sigrid Kaag, Farid Azarkan. Derde rij: Jesse Klaver, Rob Jetten, Khadija Arib, Mark Rutte. Vierde rij: Geert Wilders, Thierry Baudet, Wopke Hoekstra, Carola Schouten.



ATTENTIE: Geboortejaar 2️⃣0️⃣0️⃣4️⃣is aan de beurt om vaccinatie te plannen! Zij kunnen vanaf 10u afspraak maken: 💻 https://t.co/kGObOefUFm of

☎️ 0800-7070 Zegt ‘t voort! @needieandere pic.twitter.com/on5yzQ2JHt — Jan Paternotte (@jpaternotte) July 2, 2021

Hilariteit om ‘jonge’ politici

Veel mensen kunnen wel lachen om de bewerkte foto’s van de politici. Maar wat iedereen het meeste opvalt, is dat Rob Jetten amper is veranderd. „Lullig dat hij Rob Jetten als enige niet gephotoshopped heeft”, schrijft iemand dan ook. Velen anderen vragen zich af of Jetten er niet gewoon altijd al zo uitziet.



Vaccinatie voor tieners

Als de politici echt zo jong waren als ze eruit zien op de bewerkte foto’s, dan kregen ze waarschijnlijk vandaag pas een uitnodiging voor hun vaccinatie. Dat is niet zo, maar een hoop Nederlandse tieners konden vandaag wel een afspraak maken. Ook bleek dat de meerderheid van hen dat gaat doen.

72 procent van de Nederlandse jongeren wil een coronavaccinatie, meldt het RIVM op basis van eigen onderzoek. „De redenen daarvoor zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen: de eigen gezondheid willen beschermen, anderen willen beschermen en om van de maatregelen af te zijn.”